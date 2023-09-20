天氣預報／北台灣週五降溫轉雨！下週恐有東北季風 連假天氣出爐
白天炎熱、午後有局部雷雨的天氣型態還會持續2天，週五（9月22日）至週末由於風向轉為東北風，北台灣地區白天高溫將下降，且北台灣、東半部一整天都有出現局部短暫陣雨的機會。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提及，下週四（9月28日）後，可能有東北季風南下，並持續影響到中秋假期，是否真有颱風發展還有很大變數。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇說明，今明兩天（9月20日至9月21日）水氣略增多，午後雷雨的發展稍微旺盛，大部分的降雨落在山區，局部近山區的平地也有機會受影響，尤其是在大台北一帶，提醒民眾午後外出仍要攜帶雨具；氣溫部分，今明還是有出現較高溫度的機會，西半部地區高溫普遍可到攝氏33至34度甚至更高，東半部地區高溫相對低一點，但也有攝氏31至33度。
吳聖宇提及，週五開始到週末，台灣附近風向轉變為東北風到偏東風，而且風速逐漸增強，迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島，一整天有出現局部短暫陣雨機會，背風側新竹以南山區午後仍有局部熱對流雷雨；且桃園以北到東半部白天高溫有機會降到攝氏30度上下，新竹以南高溫還是可以來到攝氏31至33度左右，空曠地區低溫大致在攝氏21至23度，日夜溫度變化仍有些明顯。
吳聖宇表示，下週台灣附近維持東北到偏東風影響，尤其下週四之後，北邊大陸高壓南下幅度加大，可能有東北季風南下，並且持續影響到下週五之後的中秋連假，因此下週目前來看可能都會是迎風面有局部短暫陣雨，背風面有局部午後雷雨的天氣型態，後半週東北風增強，迎風面地區的降雨還可能增多。
此外，南邊低壓區內的擾動發展預報變化仍大，每一輪預報的結果都有些不同，顯示模式的掌握度不夠，後續結果還要再觀察，還是等到有實際擾動發展出來再來看才會比較準確一些。