通膨大怪獸趕不走　逾5成民眾預期未來一年仍會高於2%　

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主計總處8月將台灣2023年經濟成長率從2.04%下調至1.61%，國泰金9月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值降至1.7%，低於上個月的2.1%，僅23%（8月50%）的民眾認為今年經濟成長率會在2%以上。另外，民眾對於2023年平均通膨預期值2.5%，低於上個月的2.6%，而且還是有高達85%（8月86%）的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%，通膨預期則續處高點。
對於未來1年通膨率的看法，還是有51.8%的民眾預期1年後的通貨膨脹率會高於2%，也僅較上次調查減少0.4個百分點，其中仍有15%的民眾認為通膨高於3%，較上次調查減少4.2個百分點，有42%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查減少0.8個百分點。也就是說，整體而言，民眾對未來1年的通膨預期呈現微幅降溫。
至於民眾對未來1年物價漲跌判斷的主要因素，國泰金這次調查結果指出，有35.2%的民眾認為最主要的因素為外食、蔬菜水果、衛生紙等民生消費品價格變化，24%的民眾覺得經濟景氣影響大，17.5%民眾認為原油、鋼鐵等進口原物料價格會影響物價漲跌，而11.9%民眾則根據目前與過去的通膨判斷。可以發現，多數民眾主要是以與日常生活最直接相關且購買頻率較高的民生消費品價格來判斷未來1年的物價漲跌走勢。