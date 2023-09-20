台積電35億增資美國廠助攻！台灣今年前8月對外投資金年增超過1倍

今年前8月核准僑外投資件數1534件，年減少7.92%，核准金額約為75億美元，較上年同期減少27.58%，經濟部強調，主要是受比較基期較高所致，但國際知名大廠仍持續投資台灣，像是新加坡商星展銀行以新台幣520億元增資台灣星展商業銀行、德商以約新台幣292億元增資允能風力發電、美商MICROSOFT CORPORATION以美金4.3億元增資台灣微軟營運公司、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣120億元投資沃旭西北大彰化控股公司及大彰化西北控股公司、荷蘭商艾士麥以約新台幣56.5億元及歐元1.4億元增資台灣艾司摩爾、荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以新台幣約81億元增資海龍等大型投資案。
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陸資來台投資方面，今年1-8月核准件數共16件，金額約達2393美元，年增26.95%。自開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數總計1572件，金額約破25億美元。
在對外投資的部分，投資件數為369件，年增加1.10%，約為111億美元，年增加105.60%，主要是因核准台積電以35億元美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務，以及國巨以歐元7億接受讓取得法國施耐德電機旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。
對新南向國家投資件數為137件，較上年同期增加48.91%，金額約達30億美元，年增22.53%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及印尼；對陸投資件數為229件，年減少3.78%，金額23億美元，年減少8.19%。