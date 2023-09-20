陳吉仲請辭　柳采葳批「溜之大吉」不負責任像渣男犯後不理

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她表示，陳吉仲請辭時間點很有趣，若他真的想辭，下午何必再次親自出來召開記者會，但是卻在「陳吉仲情勒大會」之後在臉書上發文請辭文，可能是實在有人看不下去陳吉仲的個人情勒大會，甚至擔心他到立院之後一問三不知，影響選情，乾脆叫陳吉仲離開，但是陳吉仲的請辭，卻完全體現民進黨對人民的不負責任，就像「渣男」一樣，犯後不理。
柳采葳質疑，陳吉仲一走了之，進口蛋的細節資料該找誰拿？雖然說原本就沒有誠意要給資料，台北市政府19日收到的公文是19日早上08:42發出的，代表農業部原本還不想給資料，是因為台北市長蔣萬安週一下午強硬要求，才緊急在19日早上回函，也就是說，如果蔣萬安不要求，農業部就不會給，而且拖了這麼久，也就只給出兩張A4紙。
她指出，現在民眾最擔心的就是吃到有問題的巴西蛋，但是農業部和畜產會給地方市府的資料卻是比陽春版還不如，不只是沒有明確標示業者使用巴西蛋的數量，也沒有提供業者所買的巴西蛋是幾月份買的，是否就是有問題的那一批巴西蛋，導致縣市首長想要稽查卻是心有餘而力不足。
柳采葳說，要查出業者是否有購買到有問題的巴西蛋，其實只需要農業部把出貨時間，在幾月份賣了哪一批巴西蛋給業者的相關資料，再讓地方去針對雞蛋再製品稽查，但是農委會、畜產會堅持不拿出資料，是在幫誰隱瞞什麼？還是刻意把地方政府耍得團團轉，「看著大家為你辛苦為你忙，農業部你很開心嗎？這就是百分百渣男心態」。
柳采葳表示，如果按照農業部說巴西蛋最晚5月30日裝船，那這批被標示錯誤的蛋，6月到9月間流入市面，業者當然一開始也不知道標示的保存期限有問題，因此，如果9月初用了有問題的蛋液，合理懷疑，這些使用過期巴西蛋的再製品現在還不斷在市面上流竄，而第一線的稽查人員卻很難查得出來。
柳采葳要求，台北市政府應該再次要求農業部、畜產會提供更完整的資料，這些資料必須包含，業者使用多少顆巴西蛋，以及業者購買的明確日期，進貨時間，和其他縣市有使用到巴西蛋的業者資料都必須完整公布，不要讓人民連吃一顆蛋都要提心吊膽，更不應該讓買到蛋的相關業者，因為農業部錯誤的政策，賠上自己的信譽。
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