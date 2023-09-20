杭州亞運／吳佳穎以為護照不見急哭了 還好在這裡找到綠綠的本子
台灣射擊好手「證件妹」吳佳穎即將迎來生涯第三度的亞運，不過在出發飛往杭州的前一天，她卻突然找不到自己的護照，令她驚慌失措，甚至因此急到發抖，就當她準備絕望的時候，吳佳穎決定最後一次再檢查自己的車子，終於發現「綠色的本子」，讓她當場哭了出來。
運動中心/綜合報導
「翻找了一整個下午加晚上，家裡跟宿舍都地毯式搜索了一遍，能翻的地方都翻了，希望越來越渺茫，越翻身體越發抖。」吳佳穎在IG跟粉絲分享這以為護照不見的驚魂記。
還好護照沒有不見，吳佳穎最後在車子的後座地板上找到那本「綠綠的本子」，吳佳穎寫道：「當下真的哭出來不是開玩笑！！謝謝協助我找護照和想備案的恩人們！！！」
吳佳穎2013年東亞運、2014年仁川亞運都拿下10公尺空氣手槍團體賽銀牌，2015年光州世大運在個人賽拿下銅牌，並經歷2016年里約奧運洗禮，吳佳穎已經是射擊隊中的中生代選手。
吳佳穎將於9月26日於25公尺火藥手槍項目登場，接著29日參加10公尺空氣手槍比賽。而本屆杭州亞運將是巴黎奧運前重要的一場大賽，若她能為自己射下首金，相信對於衝擊明年的奧運，也會有信心上的提振。