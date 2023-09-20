鬧鐘快訂好！高鐵國慶再加開6班車 22日凌晨起搶票
台灣高鐵公司宣布，經檢視國慶疏運期間旅客訂位狀況，決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班），以加強服務返鄉及出遊的旅客。再加開各車次將自9月22日凌晨零時起開放購票，請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早完成訂位、取票，以節省寶貴時間。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司統計，今年國慶假期疏運期間，共加開190班次列車（南下84班、北上106班），總計6天提供1057班次列車的旅運服務。同時提醒旅客，因部分車次車站到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請有搭乘需求的旅客，留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，以確保連續假期行程順暢。
台灣高鐵公司提醒，欲搭乘自由座的旅客，可利用高鐵企業網站（購票資訊→快速查詢→時刻表與票價查詢）或台灣高鐵App之車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。購買自由座車票，建議利用最新版本的「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車。