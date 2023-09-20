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動作頻頻！習近平「封鎖或直接侵台」　美國防官員：可能失敗

▲近年來，中國軍隊加強在台灣周邊的活動，緊張局勢升溫引起國際社會擔憂。（資料照／中國國防部）
▲近年來，中國軍隊加強在台灣周邊的活動，緊張局勢升溫引起國際社會擔憂。（資料照／中國國防部）

國際中心徐筱晴／綜合報導

9月17日，中共出動103架次軍機擾台，數量再創新高，有中國軍事專家指出，近來解放軍在台灣周邊的演訓活動總趨勢是規模越來越大，極大壓縮台灣軍方的活動區域，形成新常態。中國動作頻頻，使得台海緊張局勢升溫，不過有美國國防官員表示，中國若封鎖台灣，可能以失敗收場。

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據我國防部發布的即時軍事動態，17日6時到18日6時，中共解放軍出動逾百架軍機進入台灣周邊，不僅在台灣海峽正面及西南空域，還有部分軍機遠航到台灣東南海域。近年來，中國軍隊加強在台灣周邊的活動，引起國際社會擔憂，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）曾表示，中國國家主席習近平已經下令解放軍在2027年前做好入侵台灣的準備。

路透社》報導指出，仍不清楚習近平會是否會下令透過封鎖或入侵等軍事選項武力奪台。不過負責印太事務的美國助理國防部長瑞特納（Ely Ratner）表示，封鎖將使台灣的盟友有時間為台灣調動資源，且封鎖台灣造成的經濟對國際而言是毀滅性的，這將會強化國際社會對抗北京的決心。

瑞特納認為，封鎖台灣「可能不會成功」，而且會為中國帶來巨大風險，使局勢更加升溫，「中國可能不得不考慮是否攻擊沿海商船。」

五角大廈聯合參謀部負責戰略、計畫和政策副主任麥吉（Joseph McGee）少將表示，考量到封鎖時會遇到的挑戰，中國進行封鎖的可能性也不大。

麥吉認為，雖然封鎖是一個選擇，但可能是可能性不大的選項，「若你一一檢視所有軍事選項時，就會發現討論封鎖比實際去進行封鎖簡單多了。」

儘管中國在去年8月及今年4月於台灣周邊進行軍事演習，且解放軍在台灣周邊活動頻繁，但麥吉認為，解放軍要直接侵台、兩棲登陸也非常困難，發動奇襲的機率也不高。

麥吉表示，「他們（解放軍）得在東岸集結數萬甚至數十萬大軍，而這將會是明顯訊號」，並強調「解放軍要入侵台灣，絕對沒那麼簡單」。

麥吉指出，台灣海灘不多，可能只能在山區登陸，「我們相信，島嶼上的人民願意奮戰到底，因此解放軍要入侵台灣，絕對沒有那麼容易。」

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