動作頻頻！習近平「封鎖或直接侵台」　美國防官員：可能失敗

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《路透社》報導指出，仍不清楚習近平會是否會下令透過封鎖或入侵等軍事選項武力奪台。不過負責印太事務的美國助理國防部長瑞特納（Ely Ratner）表示，封鎖將使台灣的盟友有時間為台灣調動資源，且封鎖台灣造成的經濟對國際而言是毀滅性的，這將會強化國際社會對抗北京的決心。
瑞特納認為，封鎖台灣「可能不會成功」，而且會為中國帶來巨大風險，使局勢更加升溫，「中國可能不得不考慮是否攻擊沿海商船。」
五角大廈聯合參謀部負責戰略、計畫和政策副主任麥吉（Joseph McGee）少將表示，考量到封鎖時會遇到的挑戰，中國進行封鎖的可能性也不大。
麥吉認為，雖然封鎖是一個選擇，但可能是可能性不大的選項，「若你一一檢視所有軍事選項時，就會發現討論封鎖比實際去進行封鎖簡單多了。」
儘管中國在去年8月及今年4月於台灣周邊進行軍事演習，且解放軍在台灣周邊活動頻繁，但麥吉認為，解放軍要直接侵台、兩棲登陸也非常困難，發動奇襲的機率也不高。
麥吉表示，「他們（解放軍）得在東岸集結數萬甚至數十萬大軍，而這將會是明顯訊號」，並強調「解放軍要入侵台灣，絕對沒那麼簡單」。
麥吉指出，台灣海灘不多，可能只能在山區登陸，「我們相信，島嶼上的人民願意奮戰到底，因此解放軍要入侵台灣，絕對沒有那麼容易。」