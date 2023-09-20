中北北桃基營養午餐禁用液蛋！全教總籲各縣市營養午餐皆應禁用
雞蛋料理是校園營養午餐常見菜色，但最近進口蛋爭議不斷，傳出有工廠將進口蛋與國產蛋混成液蛋，再違法標示為台灣生產，流入校園或課輔班成學童餐點。全國教師工會總聯合會呼籲各縣市校園，全面停用「液蛋」，以確保學童健康。
記者李琦瑋／台北報導
新北市衛生局日前查獲位於新莊的「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，今年6到8月間將進口蛋混入國產蛋，但產地僅標示「台灣」。台北市衛生局昨（19）日證實，查到有團膳業者8月份使用該批商品製作20多家暑期輔導補習班的餐點，約有900名學童已吃下肚；新北市教育局表示，經查學校營養午餐液蛋供應商包含「福商勝」，將移請衛生局清查。
由於雞蛋是校園午餐的常見食材之一，為了照顧學童健康，台中市長盧秀燕昨天開第一槍，宣布即日起學校營養午餐「禁用液蛋」，一律使用新鮮現打國產蛋，直到市場雞蛋安全穩定為止，後續桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市及基隆市紛紛宣布跟進。
全教總對於台中市政府的明快決定表示肯定，並呼籲在相關爭議未釐清之前，各縣市主管機關應主動宣布學校營養午餐暫停使用液蛋，並啟動蛋品來源的專案聯合稽查，以確保各級學校學生午餐食材安全。