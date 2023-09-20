陳吉仲請辭　國民黨團：請陳建仁到立院專案報告　解釋5大爭議

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林為洲指出，民眾最關心蛋安不安全，但是茶葉蛋、滷蛋看不到原產地，「食安不是檢驗出來的，是要做源頭管控」，以進口蛋來講，就要知道效期、儲存冷鏈都，「源頭安全，下游就會安全啊」，但是農業部到現在都沒有講清楚，農業部回答一下說有打蠟，一下說是噴礦物油，「請問巴西蛋有噴礦物油嗎？我也回答不出來」，痛批陳吉仲「下台剛好而已啦」。
曾銘宗說，原本預計在22日進行的「進口蛋專案報告」，既然陳吉仲已經請辭，國民黨團要求陳建仁負起責任，就進口蛋爭議，從廠商遴選、採購過程、補助金額、遞送倉儲、食安問題五大爭議，還原事實提出詳細說明，確保人民基本權利，「請陳建仁禮拜五出來講清楚說明白」，也請蔡政府記取教訓，做好國內雞蛋調節，確保消費者、蛋農權益。
另外，曾銘宗也說，除了講清楚，也要追究責任，第一，是否涉及圖利特定廠商？請檢調偵辦，第二，中央畜產會辦理採購沒有公開招標，違反政府採購法，請追求相關人員責任，最後，進口蛋過期銷毀金額超過2億，是否有財務責任？要求審計部進行專案查核，給立院查核報告，有必要會追究財務責任。
費鴻泰指出，農業部說進口蛋是要說要平抑蛋價，不過「魯蛋、早餐店早餐有調降嗎？」，再者，五大爭議沒有解釋清楚，請問陳吉仲，國民黨指控有哪一項是抹黑？農業部甚至不交代進口蛋的流向，逼得縣市首長，包含台北、新北、台中、桃園市自己去查蛋流向。
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