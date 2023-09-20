瓜地馬拉女大生搭小黃遺忘手機 回撥電話女警流利英文助領回
24歲從瓜地馬拉來台唸書的24歲藍姓女大生，日前搭乘計程車離開時不小心將手機遺落在車上，借同住友人手機回撥，正巧被計程車司機送到派出所的新北警分局中和分局積穗派出所值班警員陳佩蓉接到，透過流利的英語對話與電子郵件溝通，順利讓女大生拿回手機，也熱情的感謝警方的幫忙。
記者吳嘉億／新北報導
藍姓女大生說到，2日當天和朋友外出聚餐小酌，搭乘計程車離開時不小心將手機遺落在車上，一覺睡到中午才發現手機遺失，便借友人手機回撥，才知道手機已由計程車司機送往派出所，女警也用英語告知派出所地址來領回手機，但因對中文地址部分無法確切理解，又沒有其他通訊軟體可聯絡，不知要去哪裡領手機。
女警隨後靈機一動將派出所地址寄至藍女友人的電子信箱，讓藍女透過地圖查到正確又快速地得知派出所位於何處，與一行友人到派出所領回手機時，還興奮地邀女警自拍合影，感謝幫忙。
女警陳佩蓉是警專33期畢業，平日喜歡看外國電影跟影集，自然而然將英文融入生活中，日常的英文對話難不倒她，語言能力更是在這次派上用場。陳佩蓉也分享去年出國度假時也差點把手機弄丟，幸好工作人員及時提醒才免去壞事發生，能夠感同身受在國外弄丟手機的心情，更加深她想要將手機還給失主的決心。