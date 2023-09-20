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蘿莉塔婚前協議喬不攏夫為外遇賠款殺價　懷孕7個月才登記結婚

▲蘿莉塔（左）因婚前協議喬很久，7月時才挺著7個月孕肚，和老公戴偉智登記結婚。（圖／翻攝自LaLa蘇心甯FB）
▲蘿莉塔（左）因婚前協議喬很久，7月時才挺著7個月孕肚，和老公戴偉智登記結婚。（圖／翻攝自LaLa蘇心甯FB）

記者黃盈容/綜合報導

婚前協議究竟是婚姻的保障，還是2人愛情撕裂的導火線？38歲女星蘿莉塔，於上月平安誕下和演員老公戴偉智愛的結晶，但2人從求婚到邁入婚姻關係，卻經歷一番波折，原來一切都卡在婚前協議喬不攏！戴偉智不滿外遇要賠300萬，竟殺價「「可不可以賠200萬就好」，讓蘿莉塔氣炸。最終，直到7月20日，蘿莉塔懷孕7個月，2人才完成登記結婚，寶寶身分證差點變「父不詳」。

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▲蘿莉塔上月生下女兒，前幾天才出月子中心。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）
▲蘿莉塔上月生下女兒，前幾天才出月子中心。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）

蘿莉塔去年底，被交往4年的戴偉智求婚成功，並在今年2月在臉書開心宣布懷孕好消息。不過，隨著蘿莉塔肚子一天天大起，2人確遲遲未登記，全都因婚前協議沒談好，害婚事卡關。


當時，蘿莉塔上《小姐不熙娣》透露，是男方家人主動要求她簽婚前協議，內容提到婚後夫妻財產必須分開，她無奈，「他就是有講一些他們家人很擔心什麼，我想要拿錢之類的」，當時連小S都吃驚直問「他們家庭背景是多硬？」而之前曾傳出戴偉智是銀行家三代，但事後蘿莉塔澄清，那些都是之前爺爺輩的事情，到戴偉智現在已經都不存在。


不過，顯然男方家人仍相當在意夫妻財產一事。蘿莉塔直言，在這個婚前協議中，男方開出的條件，她覺得都沒問題。她唯一提出的要求就是增加外遇條款，只要被抓到偷吃就是要賠300萬，兩人婚後財產分開，任意一方偷吃都要被罰，且她問過律師，300萬是一般行情。 男方卻和她殺價「可不可以賠200萬就好」，讓她當場氣炸。 


▲蘿莉塔（後排左）和老公戴偉智（後排右）7月登記結婚，LaLa蘇心甯（前排左）和弟弟擔任見證人。（圖／翻攝自LaLa蘇心甯FB）
▲蘿莉塔（後排左）和老公戴偉智（後排右）7月登記結婚，LaLa蘇心甯（前排左）和弟弟擔任見證人。（圖／翻攝自LaLa蘇心甯FB）

蘿莉塔坦言，殺價舉動，令她十分不舒服，感覺對方，好像已經有這個念頭，才會要砍價，其實任一方偷吃都要賠錢，蘿莉塔若發生外遇，一樣要被罰300萬，但她自信就是沒有外遇打算。


事後2人因為此事起爭執後，老公有將態度放軟求和，最後總算談妥，在7月、她挺著7個月孕肚時，完成登記結婚。



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