蘿莉塔婚前協議喬不攏夫為外遇賠款殺價　懷孕7個月才登記結婚

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蘿莉塔去年底，被交往4年的戴偉智求婚成功，並在今年2月在臉書開心宣布懷孕好消息。不過，隨著蘿莉塔肚子一天天大起，2人確遲遲未登記，全都因婚前協議沒談好，害婚事卡關。
當時，蘿莉塔上《小姐不熙娣》透露，是男方家人主動要求她簽婚前協議，內容提到婚後夫妻財產必須分開，她無奈，「他就是有講一些他們家人很擔心什麼，我想要拿錢之類的」，當時連小S都吃驚直問「他們家庭背景是多硬？」而之前曾傳出戴偉智是銀行家三代，但事後蘿莉塔澄清，那些都是之前爺爺輩的事情，到戴偉智現在已經都不存在。
不過，顯然男方家人仍相當在意夫妻財產一事。蘿莉塔直言，在這個婚前協議中，男方開出的條件，她覺得都沒問題。她唯一提出的要求就是增加外遇條款，只要被抓到偷吃就是要賠300萬，兩人婚後財產分開，任意一方偷吃都要被罰，且她問過律師，300萬是一般行情。 男方卻和她殺價「可不可以賠200萬就好」，讓她當場氣炸。
蘿莉塔坦言，殺價舉動，令她十分不舒服，感覺對方，好像已經有這個念頭，才會要砍價，其實任一方偷吃都要賠錢，蘿莉塔若發生外遇，一樣要被罰300萬，但她自信就是沒有外遇打算。
事後2人因為此事起爭執後，老公有將態度放軟求和，最後總算談妥，在7月、她挺著7個月孕肚時，完成登記結婚。