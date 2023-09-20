民眾黨轟閃辭躲專案報告 張其祿批「謀財害命」：陳吉仲下台剛好
進口蛋疑雲不斷，農業部部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢昨日晚間請辭獲准，陳吉仲接任首任農業部長更創下50天就下台紀錄。台灣民眾黨立院黨團今（20）日批評，農業部宣傳預算排名部會第三名，花錢養1450（網軍）、雞蛋產銷失衡問題釀食安危機，無法交代超思就是「謀財」、食安問題就是「害命」，陳吉仲下台剛好而已。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團今日舉行「列預算巧立名目?! 杜絕民進黨大內宣文化！」記者會，黨團總召邱臣遠表示，陳吉仲選在週五立院專案報告前辭職，標準的黨意凌駕民意，迴避民意監督，超思的採購爭議、為何會有5000多萬顆蛋要銷毀？搞得傳統商家、國軍伙食、營養午餐團膳，大家人人自危，陳吉仲請辭是為了民進黨總統賴清德的選情止血而切割。
邱臣遠說，行政院長陳建仁週五來立院專報必須說清楚、講明白，民眾黨也發函要求農業部派代理部長來黨團就週五的專報說明清楚。
民眾黨幹事長張其祿表示，農委會一年宣傳預算2億229萬元，在所有部會中排名第三，還比打詐的數位發展部高，「陳吉仲下台剛好」，發生雞蛋產銷失衡、食安問題，無法交代超思就是「謀財」、食安問題就是「害命」，農業部不做正事，整天惡搞，最早被抓出大內宣1450就是農業部。
張其祿表示，真不知道農業部編列那麼多宣傳預算做什麼？該吃蛋的時候還是吃不到，進口1億4000多萬顆，有近1/3銷毀，不交代清楚不要怪預算在立院被刪除。