「翡翠騎士」將訪高雄　台3校排練、學日語迎貴客

迎接國慶即將到來，日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」來台灣的第一場演出，將搶先在10月8日高雄港七號碼頭登場，為了迎接這場「翡翠騎士」首次海外公演，高雄市政府特別邀請高雄市三所高中職學校，包括高雄女中、樹德家商以及高雄高商與日本高校進行交流，近日學生們已經開始積極排練，甚至勤練日文問候語，期待能展與日本朋友共度難得時光。
記者鄭婷襄／高雄報導
參與本次台日學生交流的高雄高商、樹德家商和高雄女中團隊均有豐富演出經驗、在各式比賽中也曾多次獲獎肯定。三校學生得知即將與日本翡翠騎士交流，都充滿期待，也對日本學生的樂器吹奏表現、行進動線表示佩服，對於能有機會和日本學生面對面交流感到興奮。
高雄高商校長劉人誠表示，行進樂旗隊是在104年由管樂社擴編，曾在高雄燈會、嘉義國際管樂節以及高雄市各大節慶活動中演出；樹德家商表演藝術科指導老師蔡碧女則指出，樹德家商被譽為「花園學府」，多年來均代表高雄市前往美國波特蘭姊妹市民俗才藝訪問表演，更在106年榮獲教育部第四屆藝術教育貢獻獎。高雄女中儀隊隊長沈玟叡細數，雄女樂儀隊成立40多年，曾經參加過元旦升旗典禮、澄清湖統一獅首戰開場表演等，擁有豐富演出經驗，這次也特地準備多首日本動漫經典歌曲，要和日本學生分享。
高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，藉由「翡翠騎士」來高雄表演的難得機會，邀請高雄三所學校學生，共同參與交流，期盼藉由台日四校間的互動，讓日本學生體會高雄學子的熱情，搭起青年世代間友誼的橋樑，進一步深化台日情誼。