iOS 17升級後iPhone「超耗電」別怕！官方正式答案：等幾天會恢復
蘋果iPhone 最新作業系統iOS 17昨（19）日正式發送正式版，不少人已經搶在第一時間更新，但升級後卻感覺「異常耗電」，電量狂掉，讓網友忍不住抱怨：「本來續航就已經很糟，沒想到能再更糟！」關於「更新完比較耗電」往往是每年升級後必定會引發討論的話題。《NOWnews今日新聞》也直接詢問蘋果相關維修的客服人員，得到官方正式解答：「更新後因為系統需要與自身App相容，同時數據需要重新整理，因此耗電會更快一些，過幾天之後或是一週左右裝置會自行恢復正常。」
記者周淑萍/綜合報導
iOS 17正式昨（19）日開始推送，有外媒傳出iOS17正式版、RC版續航皆暴跌。Ptt上有不少人搶先更新，但也立即發出災情，有人直言：「更新完，電用噴的！」RC版的用戶感覺在前兩天電量秏損得快，後來有比較穩定，還有用戶覺得發熱狀況明顯。這樣的狀況通常在版本更新上都會出現。蘋果在Apple Support的推特帳號中，曾經解釋過這個現象：「更新後48小時內，應用程式與手機功能會自動調整，因此會較耗電。」
記者也實際詢問相關的客服人員，會有異常耗電的現象是因為，系統升級之後，需要與自身App進行相容，同時數據也要重新整理，因此會耗費較多的電量，才會讓用戶覺得耗電量大、手機過熱、續航變差等電量相關的問題，通常幾天或是一週做有就會恢復正常，民眾不用過度擔心。