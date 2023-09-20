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黃國昌再度劍指鄭文燦　助民進黨金主「神準」獵農地！暴利逾十億

▲行政院副院長鄭文燦（中）被前立委黃國昌指控，解編特農地，金主神準獵地（圖／NOWnews資料照）
▲行政院副院長鄭文燦（中）被前立委黃國昌指控，解編特農地，金主神準獵地（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

前立委黃國昌今（20）日將民進黨官商勾結的矛頭，再度拋向行政院副院長鄭文燦。黃國昌在臉書發文指，洗錢犯郭哲敏被押解返台後，鄭文燦涉圖利郭等人，將桃捷綠線GE01站移往田中央的弊案，再度浮上檯面；面對質疑，鄭的應對就是提起濫訴，企圖要人噤聲，但鄭在桃園惡搞農田，圖利權貴可不只捷運GE01站一樁，因他接獲檢舉，民進黨金主莊隆乾宛如「先知」般的「神準」大肆收購「特農」地、鄭文燦市府隨即「解編」，暴利超過十億。

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黃國昌說他接獲檢舉，指鄭文燦的大樁腳，也是民進黨金主「日禕紡織」董事長莊隆乾，自2017年5月開始在「觀音區金湖段」大肆收購已農地重劃為「特定農業區」的農地，先後收購70筆，面積高達3萬8253坪。

▲黃國昌今日上《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」談政治。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.08.11）
▲前立委黃國昌再度劍指行政院副院長鄭文燦解編特農地，金主神準獵地（圖／NOWnews資料照，記者鄭孟晃攝，2023.08.11）
黃國昌表示，在莊隆乾大肆收購金湖段的特農地後，接下來，桃園市政府在修正全國區域計畫時，就將金湖段這些特定農業區的優良農地納入「解編」範圍，2018年8月正式報送內政部，嗣後也順利完成「解編」，並在2020年3月完成使用分區變更登記。

黃國昌指出，以莊隆乾收購的3萬8253坪農地而言，在解編前，平均以每坪1.3萬-1.4萬購入；在解編後，目前該區段農地市場價格，已出現每坪6萬元的成交價，暴利至少已破新台幣十億元。

黃國昌更質疑，鄭文燦對莊的體貼，還不僅止於解編特農用地，對於該等特農地上的大型違章工廠，態度更是180度大幅丕變。

黃國昌說，在莊購地前，前手「華利全來」公司違法在農地上擴展廠房所取得的建照和使照已遭撤銷，桃園市府於2015年發函「華利全來」要求自行拆除違建，否則強制執行；不過，在莊向「華利全來」購入特農用地及其上的違法廠房之後，桃園市府的態度馬上立即丕變；原本要拆的大型違章廠房也不用拆了。

黃國昌痛批，有了鄭文燦市府的力挺，莊董自然可以放心賺錢，將大型違章廠房改名「物流園區」，繼續營業牟利。黃國昌質疑，面對位高權重的行政院地下院長，檢調敢查嗎？敢動嗎？


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