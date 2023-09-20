黃國昌再度劍指鄭文燦　助民進黨金主「神準」獵農地！暴利逾十億

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黃國昌表示，在莊隆乾大肆收購金湖段的特農地後，接下來，桃園市政府在修正全國區域計畫時，就將金湖段這些特定農業區的優良農地納入「解編」範圍，2018年8月正式報送內政部，嗣後也順利完成「解編」，並在2020年3月完成使用分區變更登記。
黃國昌指出，以莊隆乾收購的3萬8253坪農地而言，在解編前，平均以每坪1.3萬-1.4萬購入；在解編後，目前該區段農地市場價格，已出現每坪6萬元的成交價，暴利至少已破新台幣十億元。
黃國昌更質疑，鄭文燦對莊的體貼，還不僅止於解編特農用地，對於該等特農地上的大型違章工廠，態度更是180度大幅丕變。
黃國昌說，在莊購地前，前手「華利全來」公司違法在農地上擴展廠房所取得的建照和使照已遭撤銷，桃園市府於2015年發函「華利全來」要求自行拆除違建，否則強制執行；不過，在莊向「華利全來」購入特農用地及其上的違法廠房之後，桃園市府的態度馬上立即丕變；原本要拆的大型違章廠房也不用拆了。
黃國昌痛批，有了鄭文燦市府的力挺，莊董自然可以放心賺錢，將大型違章廠房改名「物流園區」，繼續營業牟利。黃國昌質疑，面對位高權重的行政院地下院長，檢調敢查嗎？敢動嗎？