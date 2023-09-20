民意支持度、施政成效跌谷底 民進黨要侯友宜對市民道歉
《天下雜誌》縣市首長施政滿意度調查昨日出爐，國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜被列為「衝刺組」，在22縣市首長中排名19名。對此，民進黨發言人卓冠廷今（20）日直呼不可思議，「民意支持度、施政成效雙雙都慘跌谷底，侯友宜難道不需對市民道歉嗎？」
記者陳佩君／台北報導
卓冠廷指出，天下雜誌的調查結果全部揭露後，新北市的表現是史無前例的爛，墊底情形比前市長朱立倫時期更嚴重，侯友宜不僅僅施政滿意度從曾經的亞軍，掉到全國倒數第4名，連結合客觀數據評比的各面向指標，還有高達兩個指標墊底，縣市總競爭力也是全國墊底。
卓冠廷進一步說明，就算只跟自己比，新北市的表現也是一落千丈，侯友宜上任前幾年施政滿意度一度來到全國第二，堂堂亞軍，居然在4年內跌到全國倒數第4；卓表示，民進黨新北市議員已經提醒多次，侯友宜背棄新北市民、全球逃跑、一級主管還公然對議會撒謊的荒謬行徑，人民都看在眼裡。
卓冠廷提到，囂張跋扈後慘跌的殷鑑並不遠，上一個落跑的前高雄市長韓國瑜，2019年施政滿意度調查拿到全國最後一名；再上一個落跑的朱立倫，就在2015年落跑參選的那一年，滿意度從中段班直接落到全國倒數第三。