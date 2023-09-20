新店裕隆城今日試營運！交通資訊一次看 捷運大坪林站有接駁車
新店YES!LIFE裕隆城今（20）日開幕試營運，下午3點就可提早開放一般民眾入店，且預計9月28日正式開幕。至於如何抵達新店裕隆城，《NOWnews今日新聞》整理相關交通資訊，包含搭捷運則可選擇到「大坪林站」與「七張站」，出站後再步行抵達，另「大坪林站」更備有接駁車；若是自行開車騎車前往，也有地下室停車場，含825格汽車停車位與1033格機車停車位。
記者葉盛耀/綜合報導
新店YES!LIFE裕隆城正好位在捷運「大坪林站」與「七張站」之間。民眾可以搭乘大眾運輸工具前往。台北捷運方面，可以在松山新店線「七張站」或是「大坪林站」下車，至於搭乘新北環狀線者，可以於「大坪林站」下車。新店裕隆城距離七張捷運站、大坪林捷運站皆是約莫600公尺而已，步行即可抵達。另外也有轉乘位於大坪林5號出口的裕隆城接駁車，接駁車每班次間隔15分鐘。若是搭乘市區公車前往，鄰近站點則包括台灣銀行、寶僑中興路口站、寶僑路口站。
開車或騎車前往新店裕隆城，則可停放於裕隆城地下停車場。地下1樓為機車停車場，總計提供1033格機車停車格，含重機車位9席、無障礙停車格21席、充電車位6席；至於地下2樓、地下3樓為汽車停車場，總計提供825格汽車停車格，含充電車位14席、無障礙停車格17席、親子車位17席。因車位有限，附近也有綠湖公園地下停車場、中興低碳立體停車場。
📍到新店裕隆城大眾運輸：
台北捷運：七張站、大坪林站下車，步行約600公尺可抵達。
新北環狀線：大坪林站下車，步行約600公尺可抵達。
市區公車：可於台灣銀行站、寶橋中興路口站、寶橋路口站下車。
接駁車：於大坪林站5號出口搭乘，每班次間隔15分鐘。
📍新店裕隆城停車場：
除了裕隆城地下停車場，周邊也有綠湖公園地下停車場、中興低碳立體停車場。
📍新店裕隆城營業資訊：
9月20日下午3:00開放體驗、9月28日正式開幕！
地址：新北市新店區中興路三段70號
電話：(02) 2918-9888
營業時間：週日至週四11:00－21:30
週五及週六11:00－22:00