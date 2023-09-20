五圖揭寡婦樓火速都更！李正皓：官印「高虹安」是一槍斃命的證據

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李正皓舉出新竹市政府於2023年7月27日的公文，指該公告核定實施，「昇益開發股份有限公司」擔任實施者擬具之「擬訂新竹市東區民主段1008、1013地號等2筆土地都市更新事業計畫案」，公文上的官印就寫著「高虹安」三個字，這份公文就是一槍斃命的證據。
再來，李正皓用兩張圖說明，昇益開發的董事長叫陳文熾，陳文熾同時也是利來德投資公司的董事長，而林美滿則長期擔任利來德投資公司的董事，直到今年3月才離職，而3月正是這個都更案開始加速推動的關鍵時間點，也是高虹安住進回建築的隔月。
李正皓也列表出該都更案的相關時程，痛批「任何一個對都更案有了解的人，都可以看出這是不合理的快」；包含，「2022年6月24日，自辦事業暨權變公聽會」、「2022年8月3日，申請事業暨權變報核」、「2023年3月27日到4月10日，公開展覽」、「2023年4月10日，公辦事業計畫公聽會」、「2023年5月22日，事業計畫幹事會」、「2023年6月14日，都市更新及爭議處理審議會」、「2023年7月27日，事業計畫公告實施」。
李正皓說，曾經有人做過統計，以雙北已核定的都更案為例，臺北市243件都更案審議時間平均約需2.34年、新北市82件平均審議時間約需2.50年，高虹安執政的新竹市只要11個月又24天，什麼叫做建商天堂？什麼叫做公文限時批？來新竹市看看。
李正皓說，知道新竹市政府一定會辯解：此案土地基地小、持有人只有兩位，所以相對單純，審理比較快是正常的，他也準備好另外一個林智堅市府時代「合法」的都市更新案給大家參考（圖五），本案土地基地更小、持有更單純（只有一位），但行政程序依然很複雜，事業計畫補正再補正，審議委員會重開再重開，從2020年7月開始自辦公聽會，到2022年8月公告實施，最快也要兩年，「這才叫合法、合理的速度」。
李正皓表示，今年2月高虹安、李忠庭用不合市價、極便宜的價格住進回建築豪宅，接著回建築豪宅屋主林美滿相關的建商都更案就用「搭火箭」的速度推動，3月到7月間月月有進度，直到7月27日新竹市政府正式公告都更案實施，上面大大的官印就寫著「高虹安」三個字「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？這樣的對價關係，新竹市議員還不按鈴舉發？」