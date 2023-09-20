痛斥媒體濫用第四權　賴香伶：政府和執政黨應尊重新聞自由

五圖揭寡婦樓火速都更！李正皓：官印「高虹安」是一槍斃命的證據

▲ 名嘴李正皓今（20）日秀出都更案公文，直言「這是一槍斃命的證據」，7月27日新竹市政府正式公告都更案實施，上面大大的官印就寫著「高虹安」三個字，李正皓痛批「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？」（圖／翻攝高虹安臉書）
▲ 名嘴李正皓今（20）日秀出都更案公文，直言「這是一槍斃命的證據」，7月27日新竹市政府正式公告都更案實施，上面大大的官印就寫著「高虹安」三個字，李正皓痛批「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？」（圖／翻攝高虹安臉書）

記者孫唯容／綜合報導

新竹市長高虹安上任後將寡婦樓都更案重啟，而該都更案的建商「理銘開發」，該案更涉及高虹安和李忠庭承租的「回建築」房東林美滿，遭解讀有對價關係；名嘴李正皓今（20）日秀出都更案公文，直言「這是一槍斃命的證據」，7月27日新竹市政府正式公告都更案實施，上面大大的官印就寫著「高虹安」三個字，李正皓痛批「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／翻攝李正皓臉書）
▲李正皓說，7月27日新竹市政府正式公告都更案實施，上面大大的官印就寫著「高虹安」三個字。（圖／翻攝李正皓臉書）
李正皓說，早料到，新竹市政府與民眾黨護航寡婦樓或水源區都更案的方式都是用此案為「林智堅」時代核定來切割，但高虹安擔任市長任內，有沒有「核定」與回建築房東林美滿相關建商的都更案？當然有。

李正皓舉出新竹市政府於2023年7月27日的公文，指該公告核定實施，「昇益開發股份有限公司」擔任實施者擬具之「擬訂新竹市東區民主段1008、1013地號等2筆土地都市更新事業計畫案」，公文上的官印就寫著「高虹安」三個字，這份公文就是一槍斃命的證據。

再來，李正皓用兩張圖說明，昇益開發的董事長叫陳文熾，陳文熾同時也是利來德投資公司的董事長，而林美滿則長期擔任利來德投資公司的董事，直到今年3月才離職，而3月正是這個都更案開始加速推動的關鍵時間點，也是高虹安住進回建築的隔月。

李正皓也列表出該都更案的相關時程，痛批「任何一個對都更案有了解的人，都可以看出這是不合理的快」；包含，「2022年6月24日，自辦事業暨權變公聽會」、「2022年8月3日，申請事業暨權變報核」、「2023年3月27日到4月10日，公開展覽」、「2023年4月10日，公辦事業計畫公聽會」、「2023年5月22日，事業計畫幹事會」、「2023年6月14日，都市更新及爭議處理審議會」、「2023年7月27日，事業計畫公告實施」。

李正皓說，曾經有人做過統計，以雙北已核定的都更案為例，臺北市243件都更案審議時間平均約需2.34年、新北市82件平均審議時間約需2.50年，高虹安執政的新竹市只要11個月又24天，什麼叫做建商天堂？什麼叫做公文限時批？來新竹市看看。

李正皓說，知道新竹市政府一定會辯解：此案土地基地小、持有人只有兩位，所以相對單純，審理比較快是正常的，他也準備好另外一個林智堅市府時代「合法」的都市更新案給大家參考（圖五），本案土地基地更小、持有更單純（只有一位），但行政程序依然很複雜，事業計畫補正再補正，審議委員會重開再重開，從2020年7月開始自辦公聽會，到2022年8月公告實施，最快也要兩年，「這才叫合法、合理的速度」。

李正皓表示，今年2月高虹安、李忠庭用不合市價、極便宜的價格住進回建築豪宅，接著回建築豪宅屋主林美滿相關的建商都更案就用「搭火箭」的速度推動，3月到7月間月月有進度，直到7月27日新竹市政府正式公告都更案實施，上面大大的官印就寫著「高虹安」三個字「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？這樣的對價關係，新竹市議員還不按鈴舉發？」


觀音山「達摩洞」道場爆隨機砍人案！7人遭砍傷　兇嫌逃逸後遭逮

新北女「電梯4F摔墜至B2」！失去呼吸心跳　緊急送醫搶救不治

出腳踹死路旁灰貓！民眾揪出兇手竟是警察　因「這理由」行兇

國1南向彰化段貨車「自撞燈桿」！碎玻璃撒滿國道　狂塞回堵10KM

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞