侯友宜施政民調下滑墊底　新北綠議員籲懸崖勒馬、到議會報告

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鄭宇恩進一步說到，請侯友宜不要忘記自己的身份還是新北市市長，不要老是吃碗內看碗外，又要去國外打工賣漢堡，市議會即將開議，呼籲市長好好專心市政，到議會來進行施政報告。
新北市議會民進黨團副召集人張維倩則是表示，侯友宜的施政滿意度只能用不意外來形容，指出應該向同期的台中市長盧秀燕看齊，在評比裡盧秀燕獲得最佳進步獎，在各項評比裡面遙遙領先侯友宜，呼籲侯友宜「好好做事情」。
新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷則是直呼不可思議，直指侯友宜「不把市民放眼裡，亞軍三年變墊底」，提到今年度天下雜誌的調查結果，侯友宜不僅從曾經的亞軍掉到全國倒數第4名，縣市總競爭力也是全國墊底，等於民意和專業雙輸，僅贏過新任的最後一名新竹市長高虹安、倒數第二基隆市長謝國樑、倒數第三名台北市長蔣萬安。
卓冠廷強調，最近傳聞侯友宜都不打算到市議會進行施政報告、預算、總質詢，大膽預言如果侯友宜真的不打算進議會接受監督，絕對會重演韓國瑜和前新北市長朱立倫的下場。
新北市議會民進黨團書記長林秉宥也說到，冰凍三尺非一日之寒，從一路領先到全國倒數，讓人非常心寒，因為許多基層公務員四處奔走努力就是為了對市政做出貢獻，但侯友宜市長卻拒絕、辜負了這樣的貢獻，強調如果侯友宜仍決定不接受議會的監督，苦果絕對會回到自己身上。
眾議員也相繼發言評論。黃淑君表示，新北市有全國最多孩子就讀，教育卻是全國最後一名，侯團隊聲稱保護孩子，但連教育都做不好，可以全國趴趴走，卻不願意回來面對新北的教育問題，呼籲侯友宜專心市政，否則就辭職下台；陳乃瑜也說到，侯友宜宣布參選總統後，多次提出的政見，都是自打嘴巴，凸顯侯友宜缺乏民主素養、缺乏治理能力、缺乏國際觀的「三缺」，強調新北市民都有眼睛、都看在眼裡。
廖宜琨也說到，議會同仁要求補助老人家健保費時遭侯回應拒絕，但當侯成為總統候選人時，卻當成政見說每個老人家都有免費健保，可以做的時候不做，選總統時才提出來，讓人民很難接受，直言現在新北市府已經到船撞冰山的困境，而冰山就是侯友宜的總統大夢；戴瑋姍則是認為，侯的無心市政反映在民調上，市政都做不好，還有甚麼能力處理國政？張嘉玲補充說到，侯友宜應該到議會好好跟市民報告，針對民調縣市首長施政評比裡面倒數的治安、社福、教育，應該說清楚讓市民知道要如何加強去做才是。
鄭宇恩最後總結說到，侯友宜去選總統後，整天都在搞政治鬥爭，倒是市民滿意度、幸福感雙雙下降，罪魁禍首就是侯友宜自己；指出有的人是一生懸命，侯友宜卻是一心二用，不趕快懸涯勒馬，就會落到韓國瑜和朱立倫的下場，呼籲侯友宜好好盡義務到議會面對監督，別再一心多用。