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侯友宜施政民調下滑墊底　新北綠議員籲懸崖勒馬、到議會報告

▲新北市議會民進黨團召開記者會批評侯友宜施政民調墊底，呼籲應懸崖勒馬、到議會報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.20）
▲新北市議會民進黨團召開記者會批評侯友宜施政民調墊底，呼籲應懸崖勒馬、到議會報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.20）

記者吳嘉億／新北報導

天下雜誌公布2023年縣市首長施政滿意度調查，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜滿意度從去年的第9名掉到今年倒數第4名，新北市議會民進黨黨團今（20）日召開記者會，痛批侯友宜「天天往外跑 滿意度吊車尾」，新北市議員鄭宇恩、張維倩、卓冠廷、林秉宥、顏蔚慈、張錦豪、黃淑君、廖宜琨、林銘仁、蘇錦雄、戴瑋姍、張嘉玲、陳乃瑜等人共同呼籲侯友宜懸崖勒馬，不要迴避即將開議的新北市議會監督。

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新北市議會民進黨團總召集人鄭宇恩表示，侯友宜拿到全國倒數的成績並不意外，因為侯友宜無心市政，天天往外跑，無論是煩惱是否跟前高雄市長韓國瑜合體、或是與同樣爭取總統大位的鴻海集團創辦人郭台銘競爭，惡跡不勝枚舉，導致市府螺絲掉滿地。

▲新北市議會民進黨團總召集人鄭宇恩記者會上呼籲侯友宜好好專心市政，到議會做施政報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.20）
▲新北市議會民進黨團總召集人鄭宇恩記者會上呼籲侯友宜好好專心市政，到議會做施政報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.20）
鄭宇恩進一步說到，請侯友宜不要忘記自己的身份還是新北市市長，不要老是吃碗內看碗外，又要去國外打工賣漢堡，市議會即將開議，呼籲市長好好專心市政，到議會來進行施政報告。

新北市議會民進黨團副召集人張維倩則是表示，侯友宜的施政滿意度只能用不意外來形容，指出應該向同期的台中市長盧秀燕看齊，在評比裡盧秀燕獲得最佳進步獎，在各項評比裡面遙遙領先侯友宜，呼籲侯友宜「好好做事情」。

新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷則是直呼不可思議，直指侯友宜「不把市民放眼裡，亞軍三年變墊底」，提到今年度天下雜誌的調查結果，侯友宜不僅從曾經的亞軍掉到全國倒數第4名，縣市總競爭力也是全國墊底，等於民意和專業雙輸，僅贏過新任的最後一名新竹市長高虹安、倒數第二基隆市長謝國樑、倒數第三名台北市長蔣萬安。

卓冠廷強調，最近傳聞侯友宜都不打算到市議會進行施政報告、預算、總質詢，大膽預言如果侯友宜真的不打算進議會接受監督，絕對會重演韓國瑜和前新北市長朱立倫的下場。

新北市議會民進黨團書記長林秉宥也說到，冰凍三尺非一日之寒，從一路領先到全國倒數，讓人非常心寒，因為許多基層公務員四處奔走努力就是為了對市政做出貢獻，但侯友宜市長卻拒絕、辜負了這樣的貢獻，強調如果侯友宜仍決定不接受議會的監督，苦果絕對會回到自己身上。

眾議員也相繼發言評論。黃淑君表示，新北市有全國最多孩子就讀，教育卻是全國最後一名，侯團隊聲稱保護孩子，但連教育都做不好，可以全國趴趴走，卻不願意回來面對新北的教育問題，呼籲侯友宜專心市政，否則就辭職下台；陳乃瑜也說到，侯友宜宣布參選總統後，多次提出的政見，都是自打嘴巴，凸顯侯友宜缺乏民主素養、缺乏治理能力、缺乏國際觀的「三缺」，強調新北市民都有眼睛、都看在眼裡。

廖宜琨也說到，議會同仁要求補助老人家健保費時遭侯回應拒絕，但當侯成為總統候選人時，卻當成政見說每個老人家都有免費健保，可以做的時候不做，選總統時才提出來，讓人民很難接受，直言現在新北市府已經到船撞冰山的困境，而冰山就是侯友宜的總統大夢；戴瑋姍則是認為，侯的無心市政反映在民調上，市政都做不好，還有甚麼能力處理國政？張嘉玲補充說到，侯友宜應該到議會好好跟市民報告，針對民調縣市首長施政評比裡面倒數的治安、社福、教育，應該說清楚讓市民知道要如何加強去做才是。

鄭宇恩最後總結說到，侯友宜去選總統後，整天都在搞政治鬥爭，倒是市民滿意度、幸福感雙雙下降，罪魁禍首就是侯友宜自己；指出有的人是一生懸命，侯友宜卻是一心二用，不趕快懸涯勒馬，就會落到韓國瑜和朱立倫的下場，呼籲侯友宜好好盡義務到議會面對監督，別再一心多用。

▲新北市議會民進黨團召開記者會批評侯友宜施政民調墊底，呼籲應懸崖勒馬、到議會報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.20）
▲ 新北市議會民進黨團召開記者會批評侯友宜施政民調墊底，呼籲應懸崖勒馬、到議會報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.20）

 

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