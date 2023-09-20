中警五分局建立波麗士健身房 讓員警體能保持最佳狀態
警察人員需要隨時保持良好的體能以應付各種突發的狀況，臺中市政府警察局第五分局在地方仕紳的熱情協助下，昨（19）日於分局成立了一所建身房。不僅注重傳統的心肺有氧訓練，更加強調強壯的肌力和肌耐力，以滿足各類執法技巧的要求，如逮捕、擒拿、警棍、跆拳、柔道等，這些技能需要在瞬間爆發力下制服犯罪分子。
記者鄧力軍/台中報導
分局長陳松寅重視同仁的體能鍛鍊和技能提升，積極構建更為舒適的訓練場地，通過強化身體素質和技能，減輕工作壓力，維持身體健康。他致力於激發同仁自主訓練的熱情，並商請松竹寺、中區獅子會以及當地慷慨的善心人士提供經費，用於增設各種訓練設備，如引體向上機、滑輪划船設備、倒蹬斜蹲機、三把手高掛片六角槓、多功能腿、腹、背訓練設備、啞鈴等等，在分局的五樓打造了波麗士體技健身房。
分局還特別聘請當地的健身教練，為警員規劃了高效的體能訓練課程，讓他們能夠在舒適的環境中提升體能，掌握專業的訓練方法和技巧。昨9月19日下午2時30分，第五分局舉行了體技館器材捐贈儀式，警員們興奮地嚐試各式新設備，員警說平常到外面的健身房訓練，費用相對較高，單次費用達200元，長期積累下來，也是一筆不小的開支。