謝典林、何勝豐未現身 郭台銘中部連署台中熱到跳電、彰投偏冷
無黨籍總統參選人郭台銘今（20）日起在全台10個縣市展開連署行動，中彰投地區台中站很熱情，一早就出現排隊人潮，一名年輕女性9點就來搶到頭香。彰化市、南投草屯則相對冷清。郭台銘中區執行主任陳玄倫說，首日目標是3000份，預計台中站要衝到20萬份連署書。彰化縣議長謝典林先前曾表示目標10萬份、南投議長何勝豐則說要4萬份起跳，但上午10時連署站啟用時，兩人尚未現身。
記者顏幸如／台中報導
郭台銘的台中市第一個連署站，位於中捷南屯站出口的文心路雙店面，大樓就叫「大有可為」。由於反應熱烈，一次只能15人進行連署，導致騎樓出現長龍。一位住附近的年輕女性和親友9點就來排隊，順利搶到頭香；也有阿嬤抱怨，書寫的內容比較複雜，「還要改來改去」。只有簡單位置的連署站，上午突然發生跳電，幸好5分鐘內就排除。
彰化市的連署站位於縣府對面、永樂街夜市入口的舊屈臣氏店面，前3位連署者都是年輕女性；南投縣草屯鎮連署站位於寶島時代村附近，一早人潮也不多，特別的是住在台中的阿北搶到頭香，他表示自己工作地點在草屯，只能就近連署，並稱讚郭台銘事業做得好，一定有辦法帶台灣再拚一次經濟。
中彰投連署站都是年輕的工作人員，未見地方政治人物出現。至於率先退出國民黨、表示會幫郭台銘連署的南投縣議長何勝豐、彰化縣議長謝典林，並未在連署站開張時即現身。
郭台銘中區執行主任陳玄倫表示，台中有200多位志工，首日目標是3000份，台中站預計要衝到20萬份連署書，今天有個阿姨從南區轉車再坐捷運過來，非常熱情，相信週末人潮會更多。除了已開設的南屯站，這兩天將陸續開設2、30個連署站，時間地點會在郭台銘官方臉書公布。