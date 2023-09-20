勞動部職訓暖心陪伴助攻 單親新住民妙手翻轉人生

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60年次的阿琳(化名)從大陸遠嫁台灣已逾20個年頭，離婚後獨自扶養念小學的兒子，她利用接送兒子上下學外的空檔四處打臨工拉拔孩子長大，兒子上大學後阿琳想找一份穩定工作，因缺乏工作經驗以致無法順利求職，所幸在好友的推薦下參加勞動部委外「時尚美學美容培訓班(新住民專班)」，結訓後不僅取得美容丙級證照，還透過辦訓單位引薦成為美容師，目前已穩定就業半年。
阿琳表示，自己從未接觸過美容相關領域，但透過老師的耐心解說及暖心的陪伴，結合基礎理論講解搭配美容實作訓練，歷經3個月的訓期後順利考取美容丙級證照。大台南美姿禮儀造型職業工會也說，新住民朋友遠從他國飄洋過海來台灣，培訓單位要適時給予關懷及陪伴，讓新住民們在台也能找到家的歸屬感，課程安排也盡量簡而易懂，讓新住民快速習得職能，接軌就業市場。
分署長劉邦棟表示，分署近3年已委外開辦20班次「新住民專班」，並協助超過550人次習得一技之長，為協助失業者充實專業技能，做好進入職場的準備，每年與轄區近40家委外單位合作，開辦上百門職前訓練課程，類型涵蓋機械製圖、室內設計繪圖、餐飲烘焙及電商行銷等，相其中符合新住民等特定對象身分，勞動部將負擔全額訓練費用，鼓勵民眾多加運用政府資源學習職場所需技能，相關課程資訊可上台灣就業通(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢。