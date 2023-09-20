「好好」沒講清楚就溜之大吉　藍議員：待銷毀蛋85%在高屏

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全日物流長期承接農業部生鮮冷鏈業務，然而官方色彩濃厚的好好物流過去做的是IKEA、好市多及電子產品物流業務，並不做生鮮物流生意，在屏東也沒有冷鏈倉儲，這次卻疑似為了幫農業部老大處理超買的蛋，硬著頭皮花錢在屏東工業區租倉庫幫忙「藏貨」。
鍾易仲進一步指出，陽明海運由官股佔多數，好好物流是陽明海運百分百出資的子公司，董事長人選是由行政院指定。現任董事長許國華是蘇貞昌愛將，當過屏東縣議員，65歲在行政院南部服務中心屆齡退休，雖沒有企業相關經驗，仍被蘇貞昌拔擢出任好好物流董事長。
這次好好物流寧願去屏東租倉庫，也要幫農業局、中央畜產會藏蛋擦屁股，很難不令人懷疑是出於特定人士的授意。他們既沒有生鮮冷鏈經驗，屏東倉庫也不是自己的，如果發生管理疏失，讓壞蛋流入市面，首當其衝的就是高屏居民。
李眉蓁也表示，好好物流本來不做生鮮冷鏈，但高屏倉庫竟存了約1400萬顆蛋待銷毀蛋，這些蛋可能是農業部沒做好供需調查，「進口過剩」的結果。但也不排除有人明知臺灣冷鏈倉儲容納量有限，卻為了追求利潤、獲得更多補助，所以超額引進雞蛋，才會造成蛋多到賣不出去、也沒地方存放，最後要銷毀。
李眉蓁指出，昨天雙辭的林聰賢、陳吉仲都在蘇貞昌手下當過農委會主委。陳吉仲第一次傳出請辭風聲，率先跳出來替他反駁的也是蘇貞昌。現在又發現替林聰賢、陳吉仲超額進口雞蛋善後的是蘇貞昌的另一個愛將，蘇系人馬在進口但上面的角色真是耐人尋味。
李眉蓁認為，陳吉仲、林聰賢兩人為了躲更大的未爆彈而溜之大吉，但進口蛋的疑問隨著兩人的辭職卻越來越多。為什麼85%待銷毀蛋集中在高屏？是誰下令沒有生鮮冷鏈經驗的好好物流要接收超額進口的蛋？好好的蛋有沒有流入市面？這些問題都有待進一步釐清。