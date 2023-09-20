痛斥媒體濫用第四權　賴香伶：政府和執政黨應尊重新聞自由

名家論壇》方野／誰是「抹黑台南產業鏈」背後的影武者？

▲台灣最大水庫曾文水庫於9月11日達到有效滿水位，也讓光電造成高溫和乾旱的謠言不攻自破。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲台灣最大水庫曾文水庫於9月11日達到有效滿水位，也讓光電造成高溫和乾旱的謠言不攻自破。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

文／方野

前陣子台南連日降雨，台灣最大水庫曾文水庫睽違兩年多後終於再次迎來滿水位，之前曾有人質疑台南蓋太陽光電板才會鬧乾旱，等於也被「天公伯」狠狠打臉。台南市長黃偉哲忍不住在臉書感嘆，希望外界不要誤信謠言，他也強調，要監督執政黨可以，但無限上綱的政治攻防既不道德也不營養，而且「會有報應的」。

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黃偉哲的話說得很重，但為什麼這麼多人想要抹黑台南？答案很簡單，因為台南是民進黨總統候選人賴清德的本命區，也是這次大選的重中之重。賴清德是台南的老市長，得票率曾經高達72.9%，不僅充份展現台南人對賴清德的肯定，也讓賴的政治之路在這裡紮穩了根基。對反對黨來說，「打台南等於打賴」是很簡單的連結，因此藍白黃打台南不手軟，也是能夠理解的政治操作。

但正如黃偉哲說的，政治攻防必須有所本，藍白黃對台南的追殺除了不負責任之外，也是在污辱台南市民。舉例來說，時代力量立委陳椒華從上任以來，不斷攻擊台南的爐渣議題，找來怪手在有「重重疑點」的地方挖啊挖，全程透過臉書直播卻一無所獲，雖說丟臉的是陳椒華，但她長期找台南麻煩、勞師動眾，已經對台南公務員形成困擾，也對台南的形象造成傷害。這些陳椒華自始至終沒有對台南人說一句道歉，把台南人的老實當作好欺負。

透過政治人物外加側翼網軍帶風向，也是藍白黃打擊台南的另一種模式。像是光電產業就是一例，明明是全球乾淨能源發展的主要趨勢，結果被抹黑成「綠電變黑電」、「光電浩劫」、「光電毒地城市」，就連因全球極端氣候造成的高溫久旱不雨，也能說成是因為地面型光電場愈蓋愈多，成了乾旱及高溫幫凶。這種亳無科學根據的說法，透過藍白黃的「假消息一條龍產業鏈」不斷帶風向操作後，一傳十、十傳百，聽起來竟煞有其事。

不過人在做、天在看，今年5月蓄水量僅6.5%的曾文水庫，因颱風外圍環流連日大雨，幾天前迎來睽違2年多的滿水位，其他包括南化水庫、烏山頭水庫、白河水庫等主要水庫也滿庫溢流。太陽光電板還在，水庫卻已經裝飽飽，謠言不攻自破，藍白黃噤聲不語，但他們會停止嗎？不會。因為沒本事，所以只能出奧步；因為不經營基層，所以只能用旁門左道；因為不愛惜台南人，所以才會不斷抹黑台南。

無論是學甲爐碴案起訴、88槍槍擊案、光電弊案又或是抹黑議長邱莉莉等等，反對黨無所不用其極要把台南打成「黑金之都」、「高譚市」，但事實證明，出事的、有問題的幾乎都是反對陣營的人士，甚至發現，其中還有紅統背景的人士涉入。究竟這場「抹黑台南、擊垮賴清德、拉下民進黨」的鬥爭大戲，背後的影武者是誰？唯有揭開「抹黑產業鏈」的背後真面目，才能還台南人一個公道。


●作者：方野／資深媒體人

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