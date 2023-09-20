揭露馬斯克真面目！傳記作者直言「就是混蛋」：但夠狠才會成功

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美國新商業媒體Quartz執行編輯藍迪（Heather Landy）近日採訪艾薩克森，訪談中緊扣馬斯克的個性特質及為人進行提問，並接連不斷問了好幾個問題，諸如「馬斯克的異常行為還能持續多久」、「馬斯克是個有愛心的人嗎」、「他提倡的硬核文化和高效率還能保持多久」等。
艾薩克森指出，馬斯克無論在特斯拉、SpaceX和Twitter（現X）仍持續推行硬核文化，且會繼續堅持下去，馬斯克喜歡全力以赴的人，要事情開始平穩下來，他就會變得不太高興，而這與他童年總是將戲劇和風暴與愛情聯想在一起，因此當遇到暴風雨時，他反而會全身心投入其中，這點也反映到他對人事與員工的態度。
以推特為例，自從馬斯克入主、並改名為X之後，員工之前的悠閒心態發生轉變，艾薩克森表示，「他們現在就像是全天24小時都在工作的駭客。」
不過談到馬斯克有沒有愛心，艾薩克森直言，他沒有同情心，也不在乎任何人，「正因為如此，他就是個混蛋」。艾薩克森表示，在馬斯克的觀念裡頭，有時那些關心他人、感情豐富的人，他們往往不敢解雇別人，無法強硬、甚至是粗暴的管理公司，才會讓整個企業受到傷害，因為他們太渴望讓面前的人喜歡他們。
艾薩克森同時指出，馬斯克如此的「硬核」，但像是微軟早期的比爾蓋茲（Bill Gates）、亞馬遜早期的貝佐斯（Jeff Bezos）都是如此，雖然做法不一定受人欽佩，但這是他們能夠取得成功的重要原因。這是因為他們把企業的成功置於首位，而不是對他們面前的人維持友好和親切。
而在管理企業上，馬斯克是個強烈喜歡親力親為的人，每天視察特斯拉或SpaceX的裝配線，並不斷對人提出問題。有一次發現到特斯拉裝配線上的某個機器人移動速度太慢，讓他不是滿意，於是叫人拆開來，才發現出廠設置讓它只能以最高速度的20%運作，於是馬斯克用自己筆電重寫了程式。
不過後來機器人移動的太快了，導致無法持續工作，馬斯克不得不再往下調整速度，但馬斯克時常以這個例子為例，表示「除非用力過猛、速度太過，有時候甚至會把事情搞砸，否則你就無法確定正確的速度。」
當蘭迪問及馬斯克對於人工智慧的看法時，艾薩克森表示，他一開始就厭惡人工智慧，並擔心人工智慧終將把人類推向世界末日，「但這也許有點過於戲劇化」。不過馬斯克今年與美國國會議員，以及臉書創辦人祖克伯還有OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）談及人工智慧時，提到需要一個監管機構，對於這點，艾薩克森認為這麼做是對的，人工智慧的相關問題，的確需要像其他領域一樣，都該有一個專門的監管機構。