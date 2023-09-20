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揭露馬斯克真面目！傳記作者直言「就是混蛋」：但夠狠才會成功

▲由知名傳記作家艾薩克森執筆的特斯拉創辦人馬斯克傳記已經出版上市。（圖／美聯社／達志影像）
▲由知名傳記作家艾薩克森執筆的特斯拉創辦人馬斯克傳記已經出版上市。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉創辦人兼執行長馬斯克的最新同名傳記《馬斯克傳》由知名傳記作家兼記者艾薩克森（Walter Isaacson）執筆，並已經出版上市。近日艾薩克森接受美國媒體訪問時，談到馬斯克的個性特質與為人，他直言馬斯克沒有同情心，就是一個混蛋，但也正因為這樣，他才能成功。

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艾薩克森是美國知名傳記作家，曾經為已逝的蘋果公司執行長賈伯斯作傳，其他作傳者還包括達文西、富蘭克林、愛因斯坦和基辛格等歷史人物。在與馬斯克以及其家庭成員、浪漫伴侶和親信助手相處2年之後，當艾薩克森被問及對馬斯克的評價時，直言「馬斯克就是個混蛋，並不讓人欽佩，但也正是他取得成功的關鍵。」

美國新商業媒體Quartz執行編輯藍迪（Heather Landy）近日採訪艾薩克森，訪談中緊扣馬斯克的個性特質及為人進行提問，並接連不斷問了好幾個問題，諸如「馬斯克的異常行為還能持續多久」、「馬斯克是個有愛心的人嗎」、「他提倡的硬核文化和高效率還能保持多久」等。

艾薩克森指出，馬斯克無論在特斯拉、SpaceX和Twitter（現X）仍持續推行硬核文化，且會繼續堅持下去，馬斯克喜歡全力以赴的人，要事情開始平穩下來，他就會變得不太高興，而這與他童年總是將戲劇和風暴與愛情聯想在一起，因此當遇到暴風雨時，他反而會全身心投入其中，這點也反映到他對人事與員工的態度。

以推特為例，自從馬斯克入主、並改名為X之後，員工之前的悠閒心態發生轉變，艾薩克森表示，「他們現在就像是全天24小時都在工作的駭客。」

▲馬斯克將推特更名為「X」後，便著手進行拆卸招牌的工程。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克入主推特後，隨即更名為「X」。（圖／美聯社／達志影像）
不過談到馬斯克有沒有愛心，艾薩克森直言，他沒有同情心，也不在乎任何人，「正因為如此，他就是個混蛋」。艾薩克森表示，在馬斯克的觀念裡頭，有時那些關心他人、感情豐富的人，他們往往不敢解雇別人，無法強硬、甚至是粗暴的管理公司，才會讓整個企業受到傷害，因為他們太渴望讓面前的人喜歡他們。

艾薩克森同時指出，馬斯克如此的「硬核」，但像是微軟早期的比爾蓋茲（Bill Gates）、亞馬遜早期的貝佐斯（Jeff Bezos）都是如此，雖然做法不一定受人欽佩，但這是他們能夠取得成功的重要原因。這是因為他們把企業的成功置於首位，而不是對他們面前的人維持友好和親切。

而在管理企業上，馬斯克是個強烈喜歡親力親為的人，每天視察特斯拉或SpaceX的裝配線，並不斷對人提出問題。有一次發現到特斯拉裝配線上的某個機器人移動速度太慢，讓他不是滿意，於是叫人拆開來，才發現出廠設置讓它只能以最高速度的20%運作，於是馬斯克用自己筆電重寫了程式。

不過後來機器人移動的太快了，導致無法持續工作，馬斯克不得不再往下調整速度，但馬斯克時常以這個例子為例，表示「除非用力過猛、速度太過，有時候甚至會把事情搞砸，否則你就無法確定正確的速度。」

當蘭迪問及馬斯克對於人工智慧的看法時，艾薩克森表示，他一開始就厭惡人工智慧，並擔心人工智慧終將把人類推向世界末日，「但這也許有點過於戲劇化」。不過馬斯克今年與美國國會議員，以及臉書創辦人祖克伯還有OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）談及人工智慧時，提到需要一個監管機構，對於這點，艾薩克森認為這麼做是對的，人工智慧的相關問題，的確需要像其他領域一樣，都該有一個專門的監管機構。

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