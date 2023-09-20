累積接40萬通騷擾電話！日本駐中使館人員無奈嘆「報案也沒用」
日本福島第一核電廠8月24日起開始向海排放含氚核廢水，中國官民間掀起大規模「反日」情緒，有大量中國民眾撥打騷擾電話至日本各級政府、學校和企業，就連日本駐中大使館也深受其害，累積至今已經收到40多萬通的騷擾電話，每天幾乎仍得接到一萬次左右的來電。日方已多次要求北京當局處理應對，但目前日本大使館仍處於癱瘓狀態。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日媒全日本新聞網（ANNnews）與《共同社》報導，日本駐北京大使館自東電排放核廢水的隔日（8月25日），就不停有謾罵、叫囂，甚至是威脅的騷擾電話打來，當天至少收到4萬通惡作劇電話，這使最多能同時接30通來電的大使館總機系統瞬間被癱瘓。
日本駐中大使館指出，使館工作人員接起電話往往都是對日本的批評或語帶威脅，儘管將這些帶有惡意的電話號碼記錄下來，並要求中國政府對之做出應對，但基本上使館的日常業務已經因此受到影響。使館方指出，高峰時期單日最高會有四萬多通騷擾電話，到了現在還是平均每天要接到上萬通這種來電。
報導也提到，這些騷擾電話有的是真人撥打，還有使用語音系統產生的人聲，在日本也有不少政府機關、企業收到顯示國碼「86」（中國國際電話區號）的越洋騷擾電話；根據中國法規，這類蓄意干擾他人的來電行為是必須負起法律責任的，日本大使館目前已向當地執法單位報案檢舉，但相關情況迄今仍未改善。