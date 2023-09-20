921國家防災日演練　拍照上傳可抽大獎

1999年9月21日大地震造成的傷痛讓人民猶記由新，為加強民眾防災意識，政府將每年9月21日定為國家防災日。高市府消防局今(20)日表示，在21日當日上午9時21分，市民如果收到地震模擬演習的簡訊時大家一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。演練後民眾於活動期間 10 月 31 日前上傳照片 1 至 4 張至消防署「消防防災館」網站，以個人身分別登入者即可參加抽獎!
記者郭凱杰／高雄報導
每年9月21日為國家防災日，在當日上午9時21分，市民的手機如果收到由交通部中央氣象署透過CBS(災害告警系統)地震模擬演習的簡訊請勿驚慌，大家一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，也就是1.趴下，低姿勢進入桌下，一手握住桌腳，一手護住頭頸；2.掩護，以桌面保護頭頸及身體，避免遭掉落物砸傷；3.穩住，緊握桌腳穩住身體，保護好頭部，但不要將頭部頂住桌子。掌握以上要領讓您和家人平安。
消防局同時也提醒全體市民，平時應固定好傢俱，與家人做好家庭防災計畫，並準備好符合自己需求的「緊急避難包」，高雄市各大賣場及網路平台業者設有「防災專區」，市民有需要可前往採購緊急避難所需物品，以備地震災害來臨時，能有效降低傷亡，保護自己與家人生命安全，讓全高雄市成為安全城市。
消防局指出，演練後民眾於活動期間112 年 10 月 31 日前上傳照片 1 至 4 張至消防署「消防防災館」網站，以個人身分別登入者即可參加包括Dyson涼暖風扇、2in1智慧收納後背包等獎品抽獎，請大家踴躍參與，既可演練保平安又有機會拿大獎喔!