3家團膳供「進口混國產」液蛋13校8900餐 新北開罰48萬
進口蛋流向各地方政府持續追查，新北市政府衛生局今（20）日公布全面清查轄內13家團膳業者，有3家在今年6月至8月期間曾有3天進貨福商勝公司以進口蛋混合國產蛋出貨的未殺菌液蛋，並於當日製成炒蛋或蒸蛋等校園午餐菜色共約8,900餐給13家學校，另也有供給製作麵包及蛋糕烘焙的20家食品業者；該批混合液蛋產品未超過有效日期，但產地標示涉有假冒情事，市府將依違反食品安全衛生管理法開罰48萬元，另是否涉嫌虛偽的標記或詐欺得利等情事，後續將移由新北市調查處偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局表示，目前經初步了解，涉及的團膳業者已善盡查核責任，事先並不知情，強調學校與團膳業者應落實食材驗收程序，確實核對食材標示為國產並合乎效期，嚴格把關學校午餐，已清查供應學校午餐的蛋品供應商名單，提供給衛生局持續全面稽查，確保食安無虞，嚴格把關學校午餐。
為因應近日進口蛋引起多方爭議，為讓市民對校園食品安心，新北市昨日也宣布即日起學校午餐暫緩使用液蛋，全部改採新鮮現打國產蛋。新北市政府衛生局提醒食品業者，使用殼蛋應注意食品操作衛生並注意手部清潔，使用前應確實清洗蛋殼，避免蛋殼或雜質掉落污染食品，同時應徹底加熱，降低沙門氏桿菌造成食品中毒發生。