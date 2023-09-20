NBA／寧願一直輸球也不願抱團勇士 Lillard自信比Curry還強
美國職籃NBA波特蘭拓荒者當家球星Damian Lillard，自7月初向球隊提出交易請求後，目前交易陷入僵局。近日Lillard參加了由饒舌歌手Cam’ron和Mase主持的線上體育脫口秀《It Is What It Is》，他表示，自己寧願每年都輸球，也不願意加入金州勇士。
記者路皓惟/綜合報導
Cam’ron問Lillard說：「我們作為球迷知道波特蘭是不會贏的，你是否因為自己的標準和道德原因而留在那裡，還是你覺得你們有機會贏？」Lillard回應道，某幾年球季會覺得球隊大有可為，有些球季責任為拓荒者至少可以打出令人驚艷的表現。
隨後，Lillard也解釋了為什麼他沒有轉投家鄉球隊勇士，「就金州勇士來說，我尊重他們過去8、9年所做的一切，那是我的家，但我絕對不會加入他們，在我位置上已經有一個Lebron James之後最強的球員（指Stephen Curry），對我來說這根本沒有意義，我寧願每年都輸球，也不願意去抱團。」
當談到Durant，Cam’ron問道：「你是想說，你不會像KD那樣做嗎？」Lillard回應說：「我以前說過很多次，我認為KD顯然是有史以來最偉大的球員之一，但如果我處在他的位置，我個人是不會這麼做，每個人的情況都不同，你得做你必須做的事。」
當他被問及是否認為自己被Curry更強時，Lillard相當有信心地說：「每當我上場時，我不覺得有人比自己更強，我就是當今NBA最強控衛。」