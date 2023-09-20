神隱少女取景地沒台灣九份！連日本人都驚訝 達人再戳破都市傳說
宮崎駿所執導的《神隱少女》，從2001年上映之後，至今依然是許多影迷難以忘懷的經典作品，更常常從現實生活中找尋與電影相似的場景，台灣的九份更是被許多眾多影迷認為是取景地之一。不過近期吉卜力製片鈴木敏夫受訪時明確指出「神隱少女取景地沒有台灣九份」，消息曝光也引發台、日兩邊網友譁然，對此，旅日達人林氏璧也提出自身看法。
記者潘毅/綜合報導
近期有台灣媒體訪問宮崎駿友人、吉卜力資深製片鈴木敏夫，被問及《神隱少女》場景原型是否為台灣九份時，他則表示曾聽過相關傳聞，但是「我跟宮崎駿都沒有去過這裡」，瞬間終結了這個流傳20多年的都市傳說。不過鈴木先生也提到，自己過去與宮崎駿曾在南韓首爾一處小巷子中，目睹了與《神隱少女》一模一樣的世界。
《神隱少女》取景地沒有九份的真相曝光，旅日達人林氏璧則認為：「這到底在震驚，20年謎團什麼呀？神隱少女的取材場景本來就沒有九份」，他隨後解釋，吉卜力的社長星野康二在2015年夏季來到臺灣參與海外吉卜力商品門市開幕活動時，就曾說過宮崎駿並未去過九份。
此外《神隱少女》劇中還常被誤解的場景還有「油屋」的原型，許多人認為是知名的銀山溫泉，其實也是一大誤解，林氏璧再次戳破都市傳說：「油屋外型沒有特定參考哪個溫泉旅館，但有參考江戶東京建築園內的子寶湯澡堂，以及吉卜力員工旅遊有一起去過的四國愛媛縣松山市道後溫泉本館。油屋內裝則充斥混合著和式、西式的風格裝潢，是引用建於東京都目黑區有著「昭和龍宮城」稱號的目黑雅敘園。也有參考京都二条城的天井畫，日光東照宮的壁面雕刻等等。」
不過林氏璧也坦言，過去自己也真的遇過蠻多日本朋友真的以為九份是取景地，「這應該也是日本人這麼愛到九份的原因之一。我和他們澄清過，他們每個人都很驚訝。這的確已經變成都市傳說等級了」。