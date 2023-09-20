郭賴配連署首日開跑 支持者不懼豔陽、齊聚板橋喊「非郭不投」
鴻海創辦人郭台銘與搭檔藝人賴佩霞角逐2024總統，第一批全台站點連署今（20）日開跑，郭賴兩人約上午11點50分，也親自前往位於板橋南門街24號連署站點加油打氣。據現場觀察，還不到上午10點，目測就已湧現百名以上支持者到場連署，在連署地點騎樓外更是大排長龍，紛紛喊起「台灣的選擇郭台銘」、「台灣人的救星郭台銘」，人氣可謂相當旺盛。
記者翁子竣／台北報導
到場支持的台北林小姐接受《NOWnews今日新聞網》訪問表示，展現主流民意，厭惡政黨惡鬥，他們都是中間選民，郭台銘現在是無黨無派，理念與提出政策都是福國利民。
一名挺著孕肚，不畏外頭炎熱天氣的新北李小姐則直言，覺得郭台銘很棒，認為他代表主流民意，沒有政黨包袱。至於怎麼看侯友宜、柯文哲？李小姐直言，侯就是做不了事，而柯的經驗不足；若郭不出來，他們可能就直接不投票。
此外，戴著老虎軍團鴨舌帽，遠從桃園中壢騎車而來的陳先生更說，台灣需要改變，郭台銘心善、心軟，在台灣捐了很多錢，做了很多善事，雖被國民黨耍了和誤會，郭也沒有反駁一句話，是個非常有品德的人。
陳先生強調，郭台銘說只做4年，沒有說不戀棧權力，只是想為老百姓做事，又不領總統薪水且絕不貪污，「你不支持他要支持誰？」談到侯友宜，陳先生更不諱言說「他何德何能」，前高雄市長韓國瑜在選總統時，侯友宜在那邊笑韓國瑜，還拒絕邀請加入競總主委，在四大公投時，侯也不出來，能力與品德都不行。