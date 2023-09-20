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iPhone 15移機3招公開！iCloud備份最快　空間不夠蘋果免費借21天

▲iPhone 15系列本週五正式開賣，拿到新手機前記得先幫舊手機備份，蘋果提供21天免費雲端空間，方便用戶移機回復。（圖/達志影像/美聯社）
▲iPhone 15系列本週五正式開賣，拿到新手機前記得先幫舊手機備份，蘋果提供21天免費雲端空間，方便用戶移機回復。（圖/達志影像/美聯社）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone 15全系列本週五(9/22)開賣，目前有三種方式可以轉移到新手機，第一種為「手機對傳」、第二「iCloud」備份後回復、第三則是「電腦」。而移機前都要記得先「備份」，但現在手機內動輒破百GB的容量，備份到電腦一大包，更快的方式就是跟蘋果借「iCloud」，只要作業系統在iOS 15之後的機型，當想要移機時，蘋果會免費借出iCloud 21天，方便用戶無痛轉移。

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準備領新iPhone之前，務必先確認兩件事，1 Apple ID的帳號和密碼、2備份，可以選擇備份到電腦，或是iCloud雲端空間後再回復。移機的部分，蘋果提供「手機對傳」功能，只需要兩台手機靠近就會自動移轉到新手機上，但透過此方式備份完整度不夠高，最大的好處是，不需要備份到雲端或是電腦上，也算是非常方便的移機方式。

▲用戶可以到舊iPhone內的「移轉iPhone」進行備份設定。（圖／翻攝官網）
▲用戶可以到舊iPhone內的「移轉iPhone」進行備份設定。（圖／翻攝官網）
更加安全的移機法為iCloud 備份後再回復，若iCloud空間不夠的話，現在蘋果可以免費借出iCloud空間21天，讓民眾轉移。

iCloud暫時備份路徑：「設定」>「一般」>「傳送或重置」>在「為新的iPhone做準備」點一下「開始設定」>如果看到「已關閉iCloud 備份」，請點一下「開啟備份來移轉」如果沒有足夠的 iCloud 儲存空間，則會看到符合取得免費額外 iCloud 儲存空間的資格，點一下「繼續」。如果沒看到此訊息，則表示有足夠的 iCloud 儲存空間可以備份，等待完成即可。

蘋果在官網上指出iCloud暫時備份 用戶有21 天的時間可以將暫時備份回復至新iPhone，暫時 iCloud 儲存空間到期之後，備份的資料就會永久刪除。如果21天還是來不及備份，可以申請多 21 天，到期之後才會刪除。

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