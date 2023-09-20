搭乘台中時尚城中城線　週週大玩台中

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觀旅局長陳美秀表示，台中國際踩舞嘉年華即將於9月29日至10月1日舉行，適逢中秋佳節是一家團圓相聚的日子，最適合帶著全家大小搭乘台中時尚城中城線至草悟道(市民廣場)，一同踩街舞動台中，欣賞國內外表演，今年特別邀請國內還有國外義大利、菲律賓、印尼、日本等眾多優質的表演團體，還設立LA RUE主題市集，現場安排原創設計、風格餐飲及特色餐車等，讓民眾好吃又好玩。
陳美秀提到，國慶連假白天可以搭乘台中時尚城中城線，不論是歷史建物的台中市役所、帝國製糖廠、台中放送局、或是悠閒漫步的草悟道、綠柳川、還是滿足購物逛街慾望的一中商圈、Lalaport、秀泰影城、抑或是探索異國美食的美術園道商圈、東協廣場，都可以一網打盡，10月9日及10日晚上則可以從台中時尚城中城線科博館站下車後步行至台灣大道科博館(專用道)站轉搭公車至市政府(專用道)站，再轉搭國慶焰火接駁車至中央公園，一同慶祝國慶。
此外，2023台中爵士音樂節Taichung Jazz Festival則在10月13日至22日於市民廣場盛大舉辦，觀旅局推薦可以先至美術館(美村路)站下車後到國立台灣美術館，館內提供各式當期展覽如國美4.0建築模型文件、國美35典藏精選展等，感受藝文的洗禮，中午時刻可以前往美術園道商圈台式、義式、美式、韓式、日式、歐式及港式等各種料理應有盡有，周邊更充滿異國風情氛圍。薄暮時分，在沿著草悟道漫步前往市民廣場或搭乘城中城線至草悟道(市民廣場)站下車，來場爵士饗宴，在草地上享受最Chill氣氛。
觀旅局表示，10月21日及22日可參與位於中區舉辦的2023鈴蘭通散步納涼會，從台中火車站沿著中山路或至台中州廳站沿著平等街步行約5分鐘至中山路，造訪異邦市集、漢藥散策、大墩啤酒節、西川祭各式特色主題市集，還有變裝遊行等，帶領遊客回到日治時期舊城區的時光。
觀旅局補充，除台中時尚城中城線外，今年新上路的台灣好行888豐后線，以及台中觀光公車153谷關線、309高美線、151阿罩霧線、66副大坑線等便利遊客遊玩台中各區，現在台灣好行推出微笑套票及搭乘享優惠活動，只要憑搭乘證明至特約店家消費，就可享優惠，特約店家多達上百家，歡迎多加利用，更多特約店家優惠及台灣好行相關資訊與活動，請上台中觀光旅遊網查詢。