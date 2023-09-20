新店裕隆城誠品餐飲面積高、估占業績50%　首月人潮上看百萬人次

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誠品生活通路發展事業群總監賴光耀指出，誠品生活新店是誠品成立以來，在台灣面積最大、籌備時間最久，人力物力花費最大的一個點，除了維持原本誠品原有的文創文青風格外，最大突破就是這個點多了「生活味」，型態上來講更接近大家眼中的百貨公司，首度引進Jo Malone與品木宣言，outdoor品牌比例也較其他店多。
賴光耀表示，該店可分為三大區塊，第一是餐飲、第二是生活風格、第三是誠品自營品牌。在空間上，餐飲面積占35到40%，預估餐飲營收將占45%到50%。生活風格品牌專櫃等面積占約45%，誠品自營品牌面積占15到20%，包括書店、文具、兒童、酒窖、餐食與expo-Beauty，預估生活風格與誠品自營品牌業績占50%。
誠品指出，誠品生活新店交通位置便利，到信義區與板橋車程只要15到25分鐘，可以服務除了新店30萬居民外，還能擴及到木柵、文山、景美與中永和地區民眾，主要雙北市南區都是目標客。9月28日正式開幕營運，預估當天將有4到5萬人潮到訪，首月人潮上看百萬人，預估首年人潮將達1000萬人次。
誠品生活新店餐飲部分，將分階段於9月底至10月陸續開幕，4F適合家庭聚餐的大型主題餐廳，有誠品行旅中餐館「聚聚樓」、提供私人包廂結合主廚火焰秀的Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒、以八色小籠包著名的樂天皇朝，及TGI FRIDAYS；3F集結點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、NINI尼尼義大利餐廳、靜岡勝政日式豬排等各國特色料理；2F有日系洋食青春漢堡及擁有露天啤酒吧的默爾pasta&pizza；1F還有新北首家Miacucina蔬食餐廳及金色三麥；B1美食街則提供550位座席與豐富選擇的餐飲選擇。
YES!LIFE裕隆城中，誠品生活新店為B1到到4樓，其中包括UNIQLO與誠品所有自營品牌面積最大，5樓為裕隆集團自行招商的品牌，6樓以上為威秀影城。