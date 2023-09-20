長命閣員一次看！蔡英文上任7年多　這4人從2016年迄今屹立不搖

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夷將·拔路兒曾任兩屆新北市議員，在第二屆任期時，由於蔡英文當選，便轉任原民會主委，從2016年5月20日上任至今已超過7年，都沒有換人跡象。
主計總處主計長朱澤民
朱澤民也和夷將·拔路兒一樣，自從蔡英文當選後入閣，便穩坐主計總處主計長位置，雖然期間曾失言稱，一碗蚵仔麵線20元，挨批掌握政府財政大權，卻不知民間物價疾苦，不過仍對其官位無影響，上任至今超過7年，仍穩坐主計長寶座。
行政院政委林萬億、張景森
林萬億、張景森兩人也是在蔡英文上任後，即被選任為行政院政委，其中林萬億曾任國家年金改革委員會副召集人，當時更祭出承諾，只要就職一年後，未能將年金改革草案送入立法院，他就會辭職下台，結果隔年林萬億也未辭職負責。
有「小英心腹」稱號的張景森接任行政院政委後，同時兼任福建省政府主席，也成為中華民國最後一位福建省主席，張景森入閣後，就因為不停發表爭議言論引發關注，例如他曾在四大公投時，抨擊時代力量「集體智力卻只有13歲」，事後致歉表示把話收回來，今年，張景森則捲入台灣#MeToo事件，遭控曾欺騙某女子感情，張景森隨即駁斥這是荒誕不實內容，將委請律師依法處理。
行政院政委吳政忠（有離開再回鍋）
吳政忠在蔡英文2016年上任後，就任職於林全內閣，擔任行政院科技政委，直至蔡英文第一任期結束，蔡英文第二任期後，吳政忠改任最後一任科技部長，在科技部改制為「國家科學及技術委員會」後，接下國科會主委，並再度接下行政院政委職位。
教育部部長潘文忠（有離開再回鍋）
潘文忠也是在蔡英文上任後，即被任命為教育部長，不過，2018年由於多次暫緩管中閔就任台大校長爭議，以「希望讓台灣大學校長遴選紛爭有重新釐清的機會」為由請辭教育部部長獲准，時隔275天，潘文忠再度回鍋重掌教育部長。