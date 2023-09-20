八點檔男神吳東諺腿骨折！慘遭喬傑立退團 苦當清潔工度日
八點檔男神吳東諺才剛和老婆白家綺一起挑戰12天環島成功，緊接著又有新的挑戰要跟大家分享，苦等了20年，終於要推出自己的第一首單曲〈萬王之王〉。其實吳東諺曾是喬傑立男團Super131的成員，不過因為腿骨折最後只能退團，那段時間是他的低潮，只能四處打零工，變成清潔工人，只為了一天1500元的生活費。
記者吳雨婕／綜合報導
回想自己14歲就為了音樂夢，和同學一起組團玩音樂，吳東諺回想往事也很感謝自己的偶像五月天，因為他們的音樂讓他有了夢想，也希望自己以後的創作，是可以有力量也有感動的，只不過沒想到從當時開始玩團，到現在已經相隔20年，才推出第一首單曲，吳東諺也說：「我覺得我寫的詞，要可以鼓勵到我自己，要可以感動到我自己，先能夠鼓勵到我自己，感動到我自己，才能夠去鼓勵跟感動別人，所以即便是福音歌曲，也是朝著這個方向去走，只不過沒想到我會等這麼久才推出自己創作的歌曲。」
過去曾經是喬傑立偶像團體Super131的成員，當時吳東諺花了3年的時間培訓，卻在最後關鍵時刻，因為練習後空翻導致腳骨折，無法繼續進行團體行動，最後只能退團，吳東諺回想那段時光，直說是最低谷最低潮，甚至為了要維持生活和夢想的平衡，只好四處打零工，甚至還在社區幫人洗花圃、洗停車場、洗地板，變成清潔工人，只為了一天1500元的生活費，更讓吳東諺印象深刻的是某一天中午休息吃飯的時候，看到其他團員穿著帥氣的衣服，準備飛出國工作，也說：「哇，一個穿著雨鞋，弄著全身髒兮兮的，吃著便當，那過去團員，穿得很帥到海外宣傳，那真是心情非常鬱悶的時候」。
而如今走過風雨，吳東諺在戲劇找到屬於自己的一片天，但仍沒有忘記音樂夢，只不過緣分總是如此奇妙，在加入教會4年期間，不只成為敬拜團的團長，還要安排「愛在四月天」演唱會的歌單曲目編排，而後又因為要推出福音專輯，才有機會把自己的作品讓更多人聽見。