補班日超商咖啡優惠火拼！7-11美式買1送1、全家美式最低19元

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為上班族打氣加油，自9月22日至9月24日止祭出包含CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)、CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果等指定品項買一送一、酷聖石複合店推出指定冰品買一球送一球；9月23日補班日當天還有思樂冰果漾蘋果蘇打大杯買一送一、持icash Pay支付享霜淇淋買一送一。
另為迎接中秋連假到來，9月27日至10月1日限時5天期間內，CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵同品項享買2送2，不可思議咖啡則祭出大杯冠軍美式買1送1。
霜淇淋的部分，7-ELEVEN與「酷聖石複合店」將祭出最新跨界合作，與人氣手搖飲珍煮丹、在地自創品牌hahababy合作推出兩款全新冰品，有清爽的水蜜桃還有濃郁的黑糖珍珠風味，自9月20日起將陸續於7-ELEVEN全台部分門市開賣。
🟡萊爾富
鎖定民眾補班日提神需求，萊爾富自9月21日至9月24日一連四天，在Hi-Life VIP APP內整買零取推出咖啡優惠，特濃美式（55元）同品項買7送5、特濃拿鐵（65元）同品項買7送4，折扣幅度最低下到5.8折，單杯32元起開喝，同品項可冰熱任選，跨店取寄杯期限長達85天。
9月20日至10月17日另有新品優惠，新上市的Hi Café大杯巧克力歐蕾(50元)，活動期間享嘗鮮價39元。
🟡全家
全家歡慶國際咖啡日，從9月7日起至10月3日前推出5大咖啡優惠，包括會員用點數兌換咖啡，最低美式只要19元、中杯拿鐵29元，且冷熱可互換；還有中杯以上咖啡搭甜點，享minimore甜點半價；並且只要於店舖租借循環杯即可享特濃拿鐵半價優惠；還有指定咖啡商品第2件6折、沖調式咖啡買1送1。
📍會員可用Fa點兌換咖啡半價以上的優惠，像是中杯美式（冷熱不限）只需用3000點+19元兌換，中杯拿鐵（冷熱不限）也只需用3000點+29元即可兌換。
📍店舖租借循環杯即可享「特濃拿鐵」半價優惠，大杯特濃拿鐵原價65元，相當於平均只要33元開喝。
📍指定咖啡商品同品牌同價位第2件6折活動，包含UCC、伯朗、
📍指定沖調式咖啡同品牌同價位享買1送1優惠。
📍購買全家中杯以上指定咖啡，享minimore甜點半價