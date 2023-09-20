NBA／小李人生結局出爐？美媒曝東區神秘球隊加入Lillard交易談判
美國職籃NBA波特蘭拓荒者當家球星Damian Lillard，自7月初向球隊提出交易請求後，堅持只想為邁阿密熱火效力，但目前交易陷入的僵局，這齣「小李人生」何時落幕？根據《ESPN》記者Marc J. Spears透露，有一支神秘的「東區球隊」也加入交易談判，波士頓塞爾蒂克、費城76人或布魯克林籃網都可能是那一支東區球隊。
記者路皓惟/綜合報導
Marc Spears表示，他最新聽到的消息是，拓荒者正在與「幾個隊伍」討論關於Lillard的交易。Spears還透露，有另一支「東區球隊」也出現在Lillard的交易傳聞中，但Spears暫時還不願意透露這個來自東區的神秘球隊是誰。
「我最近聽到的是拓荒者已經在和幾個隊伍進行交談，但當說到和幾個球隊交談，這也暗示拓荒者可能願意將Lillard交易到熱火以外的其它地方。」Spears表示。
Spears接著說：「這確實很有趣，要一個球隊去交易一名不想待在那裡的球員是一回事，但Lillard這樣會快樂嗎？他會拿出最好的表現嗎？你們會想這樣對待Lillard嗎？這是最大的問題。」
Spears強調，哪一支球隊有膽這麼做呢？波士頓塞爾提克會這樣搞嗎？如果一個球隊能夠在沒有他（Lillard）的同意之下就進行交易，那對該球隊來說是非常、非常冒險的。
先前拓荒者與熱火雙方已經接近達成交易，據NBA知名記者Brian Windhorst的說法，拓荒者最初拒絕了來自熱火的報價，但現在又突然對邁阿密所擁有的「資產」非常感興趣，但若拓荒者繼續「獅子大開口」，很可能再遭到拒絕。