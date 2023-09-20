金鐘58／吳姍儒吃醋！《小明星》入圍感謝文遭漏 吳宗憲急補合照
第58屆金鐘獎上週公布入圍名單，綜藝天王吳宗憲手上3個節目《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》和《小明星大跟班》都入圍，事後他也在IG發感謝文，卻獨漏和女兒吳姍儒（Sandy）主持的《小明星大跟班》，吳姍儒留言直呼「阿爸，你4不4（是不是）不愛人家惹（了）」，吳宗憲今（20）日也趕緊補發文，父女倆的互動相當溫馨逗趣。
記者薛羽彤／綜合報導
吳宗憲今年手上3個節目都入圍金鐘獎，入圍當下他先發文感謝主持10年的《綜藝大熱門》，希望主持夥伴Lulu和陳漢典可以得獎。隔日，他再發文祈禱《綜藝玩很大》得獎，並曬出和KID（林柏昇）、坤達的合照，「我也希望你們可以拿獎，準備好上台的衣服，讓內心缺少的那一塊拼圖，給接上。」卻引來吳姍儒吃醋表示，「好的喔，現在只剩下要給我的文章沒有寫喔，阿爸，你4不4（是不是）不愛人家惹（了）。」讓網友直呼「Sandy好可愛！」
吳宗憲今日發文表示，「唉唷，親愛的大寶貝。知道爸爸很忙，沒能及時發文現在就給你連續計（技），直接給你五連發。」趕緊補發文獻給女兒，並附上5張父女合照。KID則在底下糾正吳宗憲錯字，《小明星大跟班》製作人王偉忠也留言表示，「沒找我拍！父女在一起做節目，太幸福了，誰的點子！」自誇自己當初的主意，笑翻眾人。