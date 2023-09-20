家樂福開賣日本麝香葡萄「一盒399元」！全聯6款蔬菜特價限時4天
近日台灣蔬果市場價格波動大，全聯配合北農啟動平價蔬菜措施，即日起至24日前，於全台門市推出6款蔬菜限定優惠，包含裸賣葉菜、進口洋蔥、鮮香菇、履歷紅蘿蔔、進口青花、進口蘿蔔等。家樂福則是限時開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，每盒350克特價399元，限量10000盒售完為止。
記者賴禹妡／綜合報導
家樂福21日起限時開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，每盒350克特價399元，產地來自日本山梨縣與長野縣，甜度高達17度以上，於全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配限量10000盒開賣，售完為止。
全聯則是因近期菜價波動過大，於20日至24日配合北農啟動平價蔬菜措施，推出6款蔬菜限定優惠，並將優惠擴及於全台門市，提供約41.5噸貨量，方便大眾就近採買，也照顧消費者荷包。
📍即日起至24日前：裸賣葉菜優惠價26元；進口洋蔥特價39元；鮮香菇特價55元；履歷紅蘿蔔特價38元；進口青花優惠價49元；進口蘿蔔優惠價32元
📍9月22日至10月5日： 怡柔3層抽取衛生紙100抽x12包特價139元；春風SILLACE頂級厚手3層絲柔抽取式衛生紙120抽x12包，每串特價178元；全店衛生紙、面紙、廚紙單筆每滿699元現折100元；買三、四層抽取式衛生紙單筆任3串加贈500福利點