日職／鎖定孫易磊！火腿請出曾簽下大谷翔平的球探部長大渕隆出馬
202U18世界盃青棒賽，中華隊跟日本隊激戰，在冠軍賽碰頭，北海道日本火腿鬥士隊GM稻葉篤紀跟球探部長大渕隆在看台觀察孫易磊的狀況，尤其稻葉還用影片拍下他的投球英姿，希望這會是歷史的一刻，不過比起稻葉，更令人在意的可能是他身旁的球探部長、GM特助大渕隆，因為他曾是簽下大谷翔平的重要推手，曾經他是公司一般員工、也曾當過老師，但現在搖身一變，成為職業運動不可或缺的高層。
記者吳政紘/綜合報導
大渕隆出身新潟県，1970年生，大學就讀名校早稲田大學，還跟仁志敏久曾一起組成三遊搭檔，東京六大學聯盟最佳九人，2006年他開始擔任火腿球探，2022接下GM特助。
大渕隆獨特的觀察，加上10年前，成功說服大谷翔平投入日職，經過5年時間就成功前往大聯盟，大谷甚至比想像中還更「自主」，於是他也被稱為是大谷的「伯樂」。
大渕隆接受日本媒體《朝日新聞》訪問中提到，選手要有自己的想法，他當時接觸大谷，就認為他不太一樣，除了有自己設定短、中、長期目標外，還能夠知道自己不足的部分。
這或許跟大谷父親是棒球員出身有關，當時他跟大谷說：「你可以當投手也可以當野手。」這點深深吸引大谷雙親，加上大谷也被長達30頁以上的報告說服，大谷看到這些直接跳級到美國的高中生未來性，決定相信火腿球團，當然，栗山英樹監督的誠懇與人間性，也讓大谷折服。
比起「實戰派」，大渕隆曾當過IBM一般社員、新潟縣立西川竹園高等學校老師，更貼近「學院派」，火腿以這樣的方式，要求選手不管在生理、心理都要有準備，當然，大渕隆也敢做夢，他希望球員要有夢想，「經過日職再到大聯盟發展的話，火腿會是最佳選擇。」
火腿已經親自拜訪孫易磊家人，加上目前沒有先前往大聯盟發展的想法，大渕隆很有機會幫助火腿，簽下這位未來台灣的「二刀流」好手。