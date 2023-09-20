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戰機彩繪超吸睛！飛虎隊彩繪機曾因「日之丸旗」引日方關切

▲抗戰勝利70週年推出飛虎隊塗裝的經國號與F-16型彩繪機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲抗戰勝利70週年推出飛虎隊塗裝的經國號與F-16型彩繪機。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

新竹湖口基地24日將舉行營區開放，陸軍航特部首度進行2架AH-64E阿帕契攻擊直升機彩繪機參演，但傳出國防部高層反對的情況下而取消彩繪機的參演，立即引發軍事迷的抗議。不過，國防部長邱國正昨（19）日在全盤了解後裁示，將彩繪機上鯊魚嘴的「白色」獠牙進行低視度的隱蔽偽裝，即可在營區開放活動中展出。過去國軍為了重大慶典、節日也有類似彩繪機活動，目的為提升全民國防意識，但也有弄巧成拙，引發外國駐台機構關切。

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太陽神「馬拉道」彩繪機

駐守花蓮空軍基地的第五戰術聯隊肩負東部空域防衛責任，五聯隊的F-16A/B型機垂直尾翼漆有太陽神「馬拉道」圖騰，與當地阿美族連結，橘紅色的太陽塗裝在戰機直尾翅上，堪稱空軍近年最有特色的彩繪機之一。

事實上，國防部與空軍都曾認為彩繪機破壞機身整體偽裝，曾打算回歸原始版本塗裝，最後折衷方案為戰機垂直尾翼改為灰黑色的低視度太陽神「馬拉道」塗裝，但仍保有幾架維持彩色版，不只成為航迷津津樂道的特有塗裝，也讓原廠洛克希德馬丁推崇，連續兩屆台北展國防暨航太工業展中，都展出低視度太陽神「馬拉道」塗裝的F-16V戰機模型。

▲洛克希德馬丁在台北航太暨國防工業展展示F-16V太陽神「馬拉道」彩繪機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲洛克希德馬丁在台北航太暨國防工業展展示F-16V太陽神「馬拉道」彩繪機。（圖／記者呂炯昌攝）
F-5「老虎」彩繪機

台東志航基地為F-5E/F 老虎二式（Tiger II）戰機大本營，空軍飛行員從官校畢業後轉換三型主力戰機飛行前，都要到志航基地進行部訓機訓練，因此志航基地又稱為「老虎窩」。 2018年7月14號空軍舉辦志航基地營區開放活動，空軍特別彩繪F-5戰機，以虎斑為主軸，強調F-5E/F虎式戰機40餘年來固守台海的英勇事蹟，將永續傳承。

民國111年雙十國慶，1架台東志航基地的虎斑F-5F戰機、1架F-5F「老虎」彩繪機與1架勇鷹高教機組成大雁隊形，衝場飛越總統府上空，象徵薪火傳承，未來部訓機任務將交棒給勇鷹高教機。

▲虎斑迷彩F-5E戰機（前）與AT-3教練機。（資料照 ／記者呂炯昌攝）
▲虎斑迷彩F-5E彩繪戰機。（資料照 ／記者呂炯昌攝）
幻象2000彩繪機

空軍三型主力戰機中，幻象2000為唯一法國製，獨特的三角翼構型也經常吸引許多航迷拍照。2022年1月，為迎接新年，空軍第二聯隊特別將機尾編號「2022」的幻象2000戰機，繪上接機20週年的同款彩繪塗裝，象徵幻象戰機執行各項戰、演訓任務的身影永不停歇，並傳承這份精神，在2022年持續守護台海領空。

▲幻象2000戰機飛行員與機工長起飛前，仔細檢查戰機每一個細節。(圖／軍聞社提供)
▲幻象2000戰機彩繪機。(圖／軍聞社提供)
抗日飛虎隊彩繪機曾引日方關切

2015年適逢抗戰勝利70週年，空軍在當年6月8日新竹空軍基地開放活動前，展示IDF經國號戰機及F-16戰機仿「飛虎隊」塗裝，並在駕駛艙外塗繪日本「日之丸」國旗，象徵被擊落的日機數量。不過，此舉卻引發日方關注。為了避免造成外交紛爭，空軍最後在營區開放前將彩繪機上的「日之丸」國旗圖示塗銷。

▲抗戰70週年勝利推出經國號飛虎隊彩繪機，駕駛艙外塗繪日本「日之丸」國旗，象徵被擊落的日機數量，卻引發日方關切。（圖／記者呂炯昌攝）
▲抗戰70週年勝利推出經國號飛虎隊彩繪機，駕駛艙外塗繪日本「日之丸」國旗，象徵被擊落的日機數量，卻引發日方關切。（圖／記者呂炯昌攝）

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