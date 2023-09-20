樂天女孩林襄、李多慧「夢幻合體」主場開球！樂天金鷲球迷瘋狂
中華職棒人氣火燙的樂天女孩由副隊長菲菲領軍，韓籍成員李多慧首度造訪日本，加上林襄以及李昀，四位女孩受日本職棒東北樂天金鷲之邀，9/19到21日前往仙台連續三天帶來精彩的演出，今天也將為東北樂天金鷲開球。
記者吳政紘/綜合報導
金鷲隊還特別出了四位女孩的限定周邊商品，吸引不少粉絲蒐藏。四位女孩在賽前特別跟監督石井一久合影，副隊長菲菲代表為監督加油；而賽前見面會吸引超過300名粉絲共襄盛舉，聽聞李多慧來到現場，許多粉絲爭相攝影以及參加活動只為一睹李多慧風采。
第一次來到日本的李多慧看到日本球迷參加活動的大陣仗，她也小秀一段日文說：「大家好，我是李多慧！」招牌眨眼讓日本男生如癡如醉，金鷲粉絲中村先生說：「在網路上看到李多慧的跳舞很厲害，沒有想到本人也超級可愛！商店好多人在買李多慧的立牌！」
娛樂豐富的設施和參與金鷲規劃的活動，也讓第一次到訪的李多慧和李昀大開眼界，金鷲昨日以一分之差擊敗對手，成功的應援讓四位女孩都在摩天輪下留下紀念照，李多慧感覺這次行程雖然超級忙碌，但是能夠親身體驗台日的職棒經驗真的超讚，賽後還陪球迷一起漫步在球場，「期待今天的開球了！」李多慧開心地說。