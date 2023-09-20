水湳轉運中心上梁　拚115年完工

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葉昭甫指出，水湳轉運中心在去年9月15日開工，規劃為一座地上4層、地下3層，供應公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，其中地下層為立體停車場，地面層供市區公車使用，地上2、3層為國道客運月台、地上4層則為商業空間及辦公空間，日後將提供42席國道客運、12席市區公車月台，以及614席汽車、1,253席機車、604席自行車停車空間。
葉昭甫說，水湳轉運中心地下各層為RC(鋼筋混凝土構造)，並以SRC(鋼骨鋼筋混凝土構造)轉接地面上SC(鋼構造)，上梁儀式代表主要結構完成達到建設的里程碑，工程期間廠商使用多種優化工法，如以鋼承鈑鋪設樓板，節省鋼筋綁紮，環保又快速，又以可回收的地錨工法省去開挖區支撐，並大量使用鋼模及預組模板提高施工精準度等，讓工程進度得以大幅超前。
葉昭甫表示，下一階段將進行內部結構及地下室裝修工程，距離完工又邁進一大步，盧市長推動的四大轉運中心，包含第一個啟用營運的豐原轉運中心、施工進度超前的水湳轉運中心與大台中轉運中心，以及規劃中的烏日轉運中心，交通局會繼續積極向前邁進，將交通成果與市民分享榮耀及喜悅。
交通局說明，公共建設是城市治理的實踐，也是人民福祉的最佳體現，水湳轉運中心坐擁鄰近國道1號及台74快速道路的優勢，將整合國道客運、公車客運、捷運、計程車(共享運具)及iBike(綠色運具)等「五運」公共運輸工具，並規劃與未來機場捷運(橘線)車站採共站設置，這座南來北往、提供旅客無縫轉乘接駁的轉運核心，將力拚於115年完工啟用，為台中市推動的大型轉運中心計畫再增添佳績，力促「水湳轉運、台中人轉運」。