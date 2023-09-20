搶當自媒體品牌經營　新北10月推免費「有課 UKO」教行銷與創作

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新北市政府青年局說明，為了鼓勵大家參與課程，「新北有課UKO」特別提供多項抽獎禮品，只要參與6次課程就有機會獲得Apple AirPods Pro II、Marshall Emberton無線藍芽喇叭、富士拍立得相機、SAMSUNG行動電源等多項好禮，不但可以免費參加講座還有好禮可抽，滿足現代年輕人的最新潮流趨勢。
相關課程現正熱烈報名中，有興趣參加的民眾可至報名網頁填寫報名表，相關課程如下：
【10月「新北有課（UKO）」課程】
課程主題：履歷自傳我可以，模擬面試一定行
上課時間：10月4日（週四）14:00-17:00
上課地點：新店天下一家204教室（新店區中興路三段219號）
上課講師：益群創意股份有限公司人才管理中心總監楊香容
課程主題：業務行銷工作坊（兩天）-溝通即戰力：打動人心的職場表達技巧
上課時間：10月11日（週三）10:00-16:30及10月16日（週一）10:00-16:30
上課地點：三重勞工中心802教室（三重區新北大道一段9號）
上課講師：源健企業有限公司業務副總余建翰
課程主題：AI好好玩，ChatGPT效率工作術！
上課時間：10月17日（週二）10:00-12:00
上課地點：板橋總圖5樓多媒體教室（板橋區貴興路139號）
上課講師：亞洲資採技術長尹相志
課程主題：曼陀羅思考法，改善規劃力也增加創造力
上課時間：10月19日（週四）10:00-12:00
上課地點：新北市板橋農會 第二大樓13樓 第6研習廳（板橋區府中路29號）
上課講師：創識智庫國際有限公司執行長陳政廷
課程主題：零基礎學排版 Canva實作
上課時間：10月23日（週一）14:00-17:00
上課地點：巨匠電腦板橋認證（板橋區中山路一段10號5樓）
上課講師：中華數位設計創作協會理事長蔡雅琦
課程主題：自媒體時代人人都應該要學會的個人品牌經營術
上課時間：10月25日（週三）14:00-17:00
上課地點：新店天下一家204教室（新店區中興路三段219號）
上課講師：城邦媒體-儂儂國際媒體集團數位行銷副理唐婉綾
課程主題：懶人圖解簡報術
上課時間：10月31日（週二）14:00-17:00
上課地點：三重勞工中心802教室（三重區新北大道一段9號）
上課講師：簡報方舟創辦人林長楊