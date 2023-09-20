痛斥媒體濫用第四權　賴香伶：政府和執政黨應尊重新聞自由

搶當自媒體品牌經營　新北10月推免費「有課 UKO」教行銷與創作

▲源健企業業務副總余建翰以「溝通即戰力：打動人心的職場表達技巧」帶領大家洞悉微表情。（圖 ／新北市政府青年局提供）
▲源健企業業務副總余建翰以「溝通即戰力：打動人心的職場表達技巧」帶領大家洞悉微表情。（圖 ／新北市政府青年局提供）

記者吳嘉億／新北報導

為讓當下流行的自媒體在社群平台分享創作、展現才華，新北市政府將在10月的「新北有課 UKO」活動上，推出提高效率及創作的「AI 效率工作術」、「曼陀羅思考法」、設計排版的「Canva 實作」及行銷課程「個人品牌經營術」等8場次免費講座，名額有限，歡迎有興趣的青年踴躍報名。

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▲創識智庫執行長陳政廷以「曼陀羅思考法，改善規劃力也增加創造力」為題，帶領大家多元思考。（圖 ／新北市政府青年局提供）
▲創識智庫執行長陳政廷以「曼陀羅思考法，改善規劃力也增加創造力」為題，帶領大家多元思考。（圖 ／新北市政府青年局提供）
新北市政府青年局長邱兆梅表示，講座課程主要是在彌平青年的學用落差，特別是在進入到職場後，需要更多工具和技巧應對實際工作的挑戰，像是「曼陀羅思考法」，可以讓學員用圖像化思考，以不同角度延伸創意，提升規劃力和創造力；另外「業務行銷工作坊」則是透過科學觀察和情緒透解析，指導精準洞悉客戶的核心需求，成為行銷專家，還有更多精彩課程，等著青年報名。

新北市政府青年局說明，為了鼓勵大家參與課程，「新北有課UKO」特別提供多項抽獎禮品，只要參與6次課程就有機會獲得Apple AirPods Pro II、Marshall Emberton無線藍芽喇叭、富士拍立得相機、SAMSUNG行動電源等多項好禮，不但可以免費參加講座還有好禮可抽，滿足現代年輕人的最新潮流趨勢。

相關課程現正熱烈報名中，有興趣參加的民眾可至報名網頁填寫報名表，相關課程如下：

【10月「新北有課（UKO）」課程】
課程主題：履歷自傳我可以，模擬面試一定行
上課時間：10月4日（週四）14:00-17:00
上課地點：新店天下一家204教室（新店區中興路三段219號）
上課講師：益群創意股份有限公司人才管理中心總監楊香容

課程主題：業務行銷工作坊（兩天）-溝通即戰力：打動人心的職場表達技巧
上課時間：10月11日（週三）10:00-16:30及10月16日（週一）10:00-16:30
上課地點：三重勞工中心802教室（三重區新北大道一段9號）
上課講師：源健企業有限公司業務副總余建翰

課程主題：AI好好玩，ChatGPT效率工作術！
上課時間：10月17日（週二）10:00-12:00
上課地點：板橋總圖5樓多媒體教室（板橋區貴興路139號）
上課講師：亞洲資採技術長尹相志

課程主題：曼陀羅思考法，改善規劃力也增加創造力
上課時間：10月19日（週四）10:00-12:00
上課地點：新北市板橋農會 第二大樓13樓 第6研習廳（板橋區府中路29號）
上課講師：創識智庫國際有限公司執行長陳政廷

課程主題：零基礎學排版 Canva實作
上課時間：10月23日（週一）14:00-17:00
上課地點：巨匠電腦板橋認證（板橋區中山路一段10號5樓）
上課講師：中華數位設計創作協會理事長蔡雅琦

課程主題：自媒體時代人人都應該要學會的個人品牌經營術
上課時間：10月25日（週三）14:00-17:00
上課地點：新店天下一家204教室（新店區中興路三段219號）
上課講師：城邦媒體-儂儂國際媒體集團數位行銷副理唐婉綾

課程主題：懶人圖解簡報術
上課時間：10月31日（週二）14:00-17:00
上課地點：三重勞工中心802教室（三重區新北大道一段9號）
上課講師：簡報方舟創辦人林長楊

▲新北市政府青年局十月的「新北有課 UKO」課程規劃個人品牌經營講座。（圖 ／新北市政府青年局提供）
▲新北市政府青年局十月的「新北有課 UKO」課程規劃個人品牌經營講座。（圖 ／新北市政府青年局提供）

 

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