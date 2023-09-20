巴西進口蛋使用名單驚見食品大廠！義美證實了：用在「條裝蛋糕」

選戰不容樂觀！賴清德彰化競總提前運作　姚嘉文：莫忘謙卑再謙卑

▲前考試院長姚嘉文提醒民進黨從政同志，莫忘總統蔡英文7年前說的「謙卑謙卑再謙卑」。（圖／賴清德彰化競總提供，2023.09.20）
▲前考試院長姚嘉文提醒民進黨從政同志，莫忘總統蔡英文7年前說的「謙卑謙卑再謙卑」。（圖／賴清德彰化競總提供，2023.09.20）

記者顏幸如／彰化報導

明年總統大選，中部地區被視為搖擺州，無黨籍參選郭台銘和南投有地緣關係、台灣民眾黨主席在台中市的民調一向偏高，為了鞏固選情，11月才要正式成立的民進黨總統參選人賴清德彰化競選總部，今天正式啟用。前考試院長姚嘉文致詞時指出，4年前就有支持者提醒，民進黨會敗在「驕傲」2字，他提醒從政同志及所有黨公職，莫忘總統蔡英文7年前當選所說，要「謙卑謙卑再謙卑」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
下屆總統大選目前檯面上4名參選人，以無黨籍郭台銘和民眾黨柯文哲在中部的活動力最強，倒數第2的民進黨賴清德，近來積極增加曝光度，侯友宜則是持續穩定的最少出現。各家民調雖是賴清德穩居第一，但柯文哲在台中支持度一向高於全國平均值，即使偶爾落到老三，台中民調仍可維持第二；郭台銘則是南投女婿，多年來在南投深耕、捐款造福鄉里，擁有一定的支持度。

▲民進黨總統參選人賴清德彰化縣競選總部，今日舉行啟用祈福典禮。（圖／賴清德彰化競總提供，2023.09.20）
▲民進黨總統參選人賴清德彰化縣競選總部，今日舉行啟用祈福典禮。（圖／賴清德彰化競總提供，2023.09.20）
中部地區縣市長目前皆為泛藍系統，民進黨內部判斷無論是立委或總統大選，都沒有客觀的本錢，因此賴清德中彰投競選總統正式成立的時間，從原本11月25日左右，往前推進2周到11月12日左右。整軍完成的彰化縣，更是提前於今（20）日上午舉行啟用祈福典禮。

賴清德彰化縣競選總部位於彰化交流道附近的彰化市中央路，前身是五花馬的店面。今日的啟用祈福典禮，由主委陳永昌率領總幹事彰化市長林世賢、執行總幹事縣議員楊富鈞等團隊人員一同上香祈福。總統府資政姚嘉文、行政院中辦副執行長洪宗熠、立委陳秀寶、黃秀芳、陳素月、立委參選人吳音寧及多位黨團議員也到場，祈求達成賴清德當選總統、彰化4席立委全上目標。

▲賴清德彰化競總幹部捧著竹擔象徵承擔。（圖／賴清德彰化競總提供，2023.09.20）
▲賴清德彰化競總幹部捧著竹擔象徵承擔。（圖／賴清德彰化競總提供，2023.09.20）
主任委員陳永昌表示，彰化縣是六都是以外唯一的百萬大縣，人口數約124萬人，只要彰化贏，台灣就會贏！近來因對岸的戰爭威嚇，導致婦女與年輕人的投票傾向有所遲疑，他呼籲支持者鼓勵婦女、年輕人，一起以選票維持民主的可貴。

前考試院長姚嘉文語重心長的說，4年前他督導南投大選，雖然立委沒攻下來，但總統選舉贏得很漂亮，當時有選民告訴他，民進黨重新執政以來越發驕傲，這次雖然連任，但民進黨若態度依然，接下來（九合一）會敗得很慘。他說，這位支持者的預言，去年已經應驗了，目前賴清德民調雖領先，若黨公職忘了「勝不驕」，就不會沈著應戰。他二度提醒、呼籲大家莫忘7年前蔡英文當選那夜所說，要「謙卑謙卑再謙卑」。

「手把手教選舉」驗收成果！賴清德出席青農座談　蔡培慧霸氣搶答

反諷馬英九把主權讓給別人　賴清德重申：台灣主權屬2350萬人民

賴清德後援會長被指有黑底！昔住戶力挺張達錩　控民眾黨政治操作

賴清德中台灣戰隊成形！林佳龍扮「桶箍」　3資深立委撐競總

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞