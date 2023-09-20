選戰不容樂觀！賴清德彰化競總提前運作　姚嘉文：莫忘謙卑再謙卑

我是廣告 請繼續往下閱讀
中部地區縣市長目前皆為泛藍系統，民進黨內部判斷無論是立委或總統大選，都沒有客觀的本錢，因此賴清德中彰投競選總統正式成立的時間，從原本11月25日左右，往前推進2周到11月12日左右。整軍完成的彰化縣，更是提前於今（20）日上午舉行啟用祈福典禮。
賴清德彰化縣競選總部位於彰化交流道附近的彰化市中央路，前身是五花馬的店面。今日的啟用祈福典禮，由主委陳永昌率領總幹事彰化市長林世賢、執行總幹事縣議員楊富鈞等團隊人員一同上香祈福。總統府資政姚嘉文、行政院中辦副執行長洪宗熠、立委陳秀寶、黃秀芳、陳素月、立委參選人吳音寧及多位黨團議員也到場，祈求達成賴清德當選總統、彰化4席立委全上目標。
主任委員陳永昌表示，彰化縣是六都是以外唯一的百萬大縣，人口數約124萬人，只要彰化贏，台灣就會贏！近來因對岸的戰爭威嚇，導致婦女與年輕人的投票傾向有所遲疑，他呼籲支持者鼓勵婦女、年輕人，一起以選票維持民主的可貴。
前考試院長姚嘉文語重心長的說，4年前他督導南投大選，雖然立委沒攻下來，但總統選舉贏得很漂亮，當時有選民告訴他，民進黨重新執政以來越發驕傲，這次雖然連任，但民進黨若態度依然，接下來（九合一）會敗得很慘。他說，這位支持者的預言，去年已經應驗了，目前賴清德民調雖領先，若黨公職忘了「勝不驕」，就不會沈著應戰。他二度提醒、呼籲大家莫忘7年前蔡英文當選那夜所說，要「謙卑謙卑再謙卑」。