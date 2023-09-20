花蓮男遭螫過敏性休克！除草遇「成群」虎頭蜂 救護員趕現場救命
花蓮縣消防局於近日接獲民眾報案，一位民眾上山砍草時不幸遭遇蜂群螫咬，需要救護車協助，本局獲報後立即派遣自強分隊救護車與高級救護人員前往現場救援，經緊急處置後成功救回患者一命。
記者林莞茜/綜合報導
據當事人表示，當時砍草時並無異狀，但陸續有發現虎頭蜂數量漸漸增多，當時下意識的立即攜帶工具想迅速離開除草現場，無奈撤離速度不及無法避免蜂螫，因此遭遇多隻虎頭蜂的螫咬，當下到較為安全區域後立即求援。後經現場救護員評估後發現患者有肢體無力、頭暈、嘔吐、呼吸喘及休克等多種症狀出現，疑似為蜂螫造成的過敏性休克，本局高級救護技術員曾家祥與中級救護技術員曾正豪立即給予氧氣面罩治療、生理食鹽水靜脈注射及腎上腺素0.5ml肌肉注射等急救處置，緊急送往慈濟醫院救治，在送醫途中患者表示呼吸困難狀況改善，血壓及血氧也提升至正常數值。
花蓮縣消防局表示，夏秋之際昆蟲繁殖旺盛期間，昆蟲螫咬傷有極高機會引起過敏反應，尤其是虎頭蜂嚴重甚至導致休克，提醒各位鄉親戶外時盡量穿著長袖，如有昆蟲盤旋盡可能閃避或快速通過，並減少使用香水等芬芳物質吸引昆蟲，如不幸遭遇虎頭蜂螫，請盡速撥打119求援避免發生過敏性休克，造成憾事發生。