台南各界齊挺全運會 安平古堡起跑 聖火將遶全台22縣市古蹟

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黃偉哲表示，112年全運會暌違16年後將在10月21至26日於台南舉行，從籌備到賽事開始，市府團隊都非常努力。除整合44家單位贊助資源，在競賽器材與場地維護上提供選手舒適與安全的比賽環境，在賽事資訊傳遞上給予裁判與媒體精良設備，備賽期間更給予培訓經費以及每月支援菁英選手3,000元至2萬元不等補助，讓選手們能專注投入訓練以及每一場高強度賽事，盡全力取得最佳成績，摘下耀眼的獎牌。
體育局長陳良乾指出，全運會的聖火取火儀式將於9月23日於關子嶺水火同源舉行，當天將從象徵著融合與和諧的「水火同源」中取火，再由聖火隊將母火送至安平古堡進行引燃典禮，邀請廣大市民一同參與全運會取火儀式，預告全運會即將在台南起跑。
今日記者會中，黃偉哲與陳良乾、112年全運會帆船金牌得主高宇呈、陳鈁妤啟動火炬點亮聖火傳遞路線，同時也公布環台22縣市的聖火傳遞路。9月25日從延平郡王祠出發，一路往南，逆時針環繞各縣市，沿途將在22縣市的古蹟或重要地標傳遞聖火，象徵著從古都台南出發，與台灣不同城市的歷史紋理交會與祝福，將這份祝福的力量傳送回來台南，勉勵所有全運會的參賽選手。
今日現場展示多樣觀光工廠、農會、農產行銷公司與市府合作推出的紀念品，包括萬國通路創意觀光工廠的迷你行李箱、虹泰水凝膠世界的自動加熱保溫盒組、奇美食品的黃金鳳梨酥、黑橋牌條子肉乾、臺南400紀念棒球、統一企業H2O大會指定礦泉水等，希冀透過這次盛大賽事的舉辦，讓台南優質品牌的產品被更多人看見，同時，透過在地企業的共襄盛舉，營造全體臺南市民竭誠歡迎全國運動好手及喜愛運動賽事的朋友們觀賽事、遊台南的名勝景點，並提供更多優質產品選購的觀光工廠及農特產品銷售中心。