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PLG／攻城獅補進211公分歐獅傅　曾與美國隊3球星攜手奪NCAA冠軍

▲強化風城內線戰力，禁區猛獅「歐獅傅」正式加盟攻城獅。（新竹攻城獅提供）
▲強化風城內線戰力，禁區猛獅「歐獅傅」正式加盟攻城獅。（新竹攻城獅提供）

記者路皓惟/綜合報導

新竹攻城獅球團今宣布禁區戰力補強，歐獅傅（Daniel Ochefu）正式簽約加盟。歐獅傅新賽季將披上32號戰袍，於本週正式投入團隊訓練，他也將在本週五隨攻城獅赴新加坡參加2023 FIBA洲際盃新加坡表演賽。

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歐獅傅現年29歲，身高211公分體重117公斤，來自美國巴爾的摩。大學期間就讀維拉諾瓦大學（Villanova Wildcats），更曾在2016年與現任美國隊成員Mikal Bridges、Jalen Brunson、Josh Hart攜手奮戰勇奪校史第二座NCAA錦標賽總冠軍，於大四球季繳出場均10分7.5籃板與63％投籃命中率的優異數據。歐獅傅在2016年NBA選秀會落選後，他代表華盛頓巫師隊參與夏季聯盟賽事，並正式簽約加盟巫師隊，雖在NBA出賽機會不多，但歐獅傅在18-19賽季效力於沙加緬度國王附屬G聯盟球隊史塔克頓國王，以禁區進攻與優異籃板能力場均可貢獻15分9籃板，成為球隊禁區重要戰力。

歐獅傅雖是首次至臺灣出賽，但對亞洲球風並不陌生，他在2019年效力於西甲聯賽後，也擁有豐富亞洲聯賽征戰經驗，包含日本職籃、韓國職籃，且在2023年代表PBA菲律賓電信職業隊征戰EASL東亞超級籃球聯賽。歐獅傅表示：「我非常熟悉亞洲球風，因為相較於各國球風，中鋒在亞洲能有更多發揮空間，很期待新賽季到來！」

今年攻城獅在團隊型洋將伯朗加盟後，迎來第二位洋將補強，張樹人總經理表示：「我們觀察歐獅傅近幾年的比賽影片，他在持球瞬間都會傾向先注意隊友位置，才做出判斷，這特點與他的打法皆很符合今年設定的團隊球風。」另外，張樹人總經理也認為歐獅傅將是攻城獅土洋磨合的關鍵角色，「歐獅傅個性平易近人，除了與隊友打成一片外，也很樂意配合教練團的戰術安排」。林冠綸總教練認為，歐獅傅是位能得分且策應能力佳的禁區苦工球員，相信依他對亞洲賽場的熟悉能幫助他更融入團隊，補足攻城獅的禁區戰力。

歐獅傅除了在NCAA曾勇奪總冠軍外，2023年也曾在委內瑞拉籃球聯賽幫助球隊奪冠，談到奪冠球隊的必備要素，他認為：「一支強悍的季後賽隊伍必須具備良好的化學效應，球員們在場上與場下都相處和樂，且全隊都要以團隊至上才有機會衝擊季後賽。」

攻城獅球團依Ochefu諧音為他取名為「歐獅傅」，歐獅傅透露，「以前隊友們因為名字中有『chef』，為我取了廚師的綽號」。在展開旅外生涯多年後，歐獅傅也樂意接觸各國文化，他開心表示：「我非常喜歡這中文名字，因為之間還蘊藏了中華文化的意涵，希望之後可以在新竹主場聽到大家一起喊『歐獅傅』！」

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