AROHA看過來！旅行社推車銀優「Talk Show」行程 遊韓5日價錢曝
2023年適逢韓國訪問年，為迎接全球旅客，韓國觀光公社精心規劃一系列豐富多元的活動，一年四季不間斷，韓國觀光公社特別於10月14日推出秋季活動「ONE FINE DAY IN OCTOBER」，可樂旅遊今（20）日宣布，獨家取得150個限量席次，現場觀賞人氣韓星「車銀優」的Talk Show表演，還有新生代男團CIX登台嗨翻全場，並規劃3條路線。
記者許若茵／台北報導
可樂旅遊針對「ONE FINE DAY IN OCTOBER」盛會，規劃3條路線，若想一卡皮箱就出發的旅客，可以選擇「韓國秋天童話5日」，除保證參與「ONE FINE DAY IN OCTOBER」活動外，10月的首爾更是適合追楓的季節，帶旅客到龍門山賞紅葉與銀杏，搭乘南山纜車俯瞰城市美景，體驗N首爾塔高速電梯，打卡經典韓劇裡的情人鎖牆，每人最低15500元起。
如果是喜歡自由安排行程的旅客，可樂旅遊建議，可報名「首爾自由最優秀3日」，行程包含「ONE FINE DAY IN OCTOBER」門票及交通卡每人1張，安排入住今年10月即將全新開幕的明洞市區飯店，距離明洞站不到1公里，方便旅客到處逛街、吃美食，體驗最在地的韓流文化，售價17300元起。另外，可樂旅遊也提供「首爾3天2夜自由行」，自選航空搭配首爾市區酒店，售價9488元起。